Românul, victima perfectă a „spammeri-lor”

De ceva vreme îmi trimit singur pe e-mail oferte de muncă. Pe unele sunt tentat chiar să le accept… 4.500 euro/lună, trei ore pe zi de omorât timp pe internet!!! Am luat un astfel de job, doar în imaginaţia mea, dar m-am metamorfozat într-o armă de consum în masă, lucru demonstrat de zecile de mesaje de confirmare a diverselor plăţi făcute cu un cont de PayPal inexistent. E vorba despre SPAM, pentru cine n-a-nţeles încă. SPAM-ul care a dus numărul mesajelor necitite din Inbox-ul meu peste respectabilul plafon de 20.000. SPAM-ul tot mai sofisticat care-i păcăleşte pe români, nişte „noobi” totali într-alte computerului şi fraudei electronice. Noob înseamnă începător. Simplul fapt că poate nu ştiaţi asta vă transformă în victime sigure ale unui e-mail în care sunteţi anunţat, cât se poate de oficial, că aţi cumpărat un ceas Casio de 149 dolari şi că puteţi verifica detaliile tranzacţiei pe pagina „securizată” a operatorului de carduri. Pe vremuri, SPAM-ul era uşor de reperat. Ţineţi minte mesajele cu „Jailbait/DP/Sex, sex şi iarăşi Sex”, trimise de la adrese precum „aslvjk@rtopreprot.ro”? Sau cele în care numărul greşelilor gramaticale depăşea de două - trei ori numărul cuvintelor folosite? Acum, lucrurile s-au schimbat. Mail-urile vin de la „service@paypal.com”, de la „office@bestjobs.com” etc. Sunt bine redactate, au link-uri „valide” («< GHILIMELE), animaţii făcute în Flash şi o grămadă de „eyecandy” (dacă nu ştiţi ce-nseamnă asta, nu mai deschideţi mail-uri la întâmplare, ok?). Cum să nu pui botul? Nu-i de mirare că, potrivit unui raport realizat de Cisco, limba română este a opta cea mai folosită la redactarea SPAM-urilor. Ba mai mult, numărul mesajelor spam în limba română este egal cu al celor în chineză (!!!). Ei sunt două miliarde. Noi suntem 20 de milioane... Parafrazând o celebră zicere - puţini, dar proşti...