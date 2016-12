Romario va juca la... Viitorul Constanţa

Echipa de seniori a Academiei “Gheorghe Hagi“, Viitorul Constanţa, continuă campania de achiziţii, reuşind ieri, să legitimeze încă un jucător, Romario Benzar, a anunţat site-ul www.academiahagi.ro. În vârstă de 18 ani, Romario Benzar, evoluează pe postul de mijlocaş central, a început fotbalul la Srbijanka Giuchici Timişoara şi a mai jucat în timpul junioratului la Banatul Timişoara. Este un component de bază al Naţionalei Under 18 a României, acolo unde evoluează şi alţi jucători de la Viitorul, Cârstocea, Diaconu, Marinkovic, Cureteu şi Zevedei. „Obiectivul meu pe termen scurt este să devin titular la FC Viitorul Constanţa, echipă cu care îmi doresc promovarea în vară“, a declarat noua achiziţie a Viitorului. „Benzar este un jucător pe care ni l-am dorit foarte mult şi în cele din urmă am reuşit să-l aducem la Constanţa. Este internaţional de juniori şi aşteptăm să ne confirme aşteptările prin evoluţii foarte bune pentru FC Viitorul“, a declarat directorul general al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, Zoltan Iasko. În altă ordine de idei, Viitorul Constanţa va disputa sâmbătă, de la ora 15.00, o partidă de verificare împotriva formaţiei Stăruinţa Baia (Tulcea, Liga a IV-a). Formaţia tulceană îşi propune promovarea în Liga a III-a şi s-a întărit în această perioadă prin legitimarea unor jucători cu exprienţă: Agafiţei, Curumi, Măciucă, Ionel Drăgoi, Costel Petre, Radu Oprea, Florin Lungu, Grigorie Tudor şi Stelian Carabaş. Antrenorul echipei tulcene este Mihai Guliu, ajutat de Grigorie Tudor. „Ne-a atras proiectul celor de la Baia de a promova şi am găsit condiţii foarte bune. Suntem mulţi jucători cu experienţă şi sperăm să formăm o echipă competitivă“, a declarat atacantul Decebal Curumi.