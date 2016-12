Romgaz are bani pentru descoperirea de noi zăcăminte

În contextul zguduirii securităţii energetice prin hotărârea Rusiei de a opri livrarea de gaze către Ucraina, Romgaz a primit bani de la stat pentru a descoperi noi zăcăminte pentru a combate „declinul de producţie“. Conducerea Romgaz a anunţat, ieri, că are pentru acest an un buget de explorare de 666 milioane de lei. Directorul general al Romgaz, Virgil Metea, şi directorul adjunct al companiei, Dumitru Rotar, au anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că bugetul de explorare al societăţii este „de patru ori mai mare decât acum patru ani“. „În cadrul direcţiilor de dezvoltare ale Romgaz, activitatea de explorare-producţie este de bază şi se materializează prin faptul că, în ultimii ani, am reuşit să atenuăm declinurile de producţie. De la un declin de 7%, am ajuns, în ultimii cinci ani, la declin sub 1,5%, iar anul trecut a fost chiar zero. Este un lucru de care trebuie ţinut cont şi presupune un efort investiţional susţinut“, a declarat Virgil Metea. El a adăugat că, în ultimii ani, volumele zăcămintelor descoperite sunt tot mai mici. „Nu numărul de sonde ar fi important sau adâncimea de explorare, dar ţinând cont de faptul că descoperirile acestea sunt tot mai rare şi cantităţile descoperite, volumele descoperite sunt mici, atunci e clar că, pentru a putea veni cu ceva substanţial pe piaţă, eforturile trebuie să crească. Că nu ne putem aştepta - deşi nu ar fi rău - la nişte descoperiri din acelea care să ne facă să stăm şi să aşteptăm numai să se consume. Deocamdată ne încadrăm într-o rată de descoperire de 60-70%, dacă vom rămâne pe ea va fi foarte bine, asta înseamnă că în fiecare an venim cu un aport destul de important ca să ne atenuăm declinul“, a declarat Metea. El a afirmat că se caută soluţii atât pentru creşterea productivităţii zăcămintelor vechi, cât şi pentru noi descoperiri, însemnând noi concesiuni şi dezvoltarea sectorului offshore. La rândul său, directorul adjunct al Romgaz, Dumitru Rotar, a precizat că societatea este interesată să participe la toate licitaţiile care se organizează în regiune pentru concesionarea de noi zone pentru explorare. De asemenea, Rotar a afirmat că, în ţară, la zăcămintele actuale se lucrează cu tehnologie 3D pentru a descoperi zone care pot fi aduse în exploatare. „În ultimii cinci ani am utilizat pe scară largă seismica 3D pentru a avea o imagine mult mai bună a zăcămintelor, pentru a vedea zone în care putem fora sonde noi, care pot fi aduse în exploatare. Avem 143 de zăcăminte comerciale şi peste 3.000 de sonde“, a afirmat Rotar.

El a prezentat faptul că Romgaz are acorduri de explorare-exploatare cu statul român pentru nouă locuri de explorare în Transilvania, Moldova, Muntenia, Oltenia şi în partea de vest a ţării. „Este din ce în ce mai dificil să descoperim noi acumulări de gaze şi suntem forţaţi să investigăm zone de mare adâncime - peste 3.000 de metri - care implică dificultăţi majore în ce priveşte forajul sondelor şi condiţiile pe care le întâlnim, presiuni şi temperaturi... la 4.000 de metri, temperatura este de 100 de grade Celsius, de exemplu. Intenţionăm ca în perioada următoare să executăm un număr de foraje prin care să identificăm aceste acumulări. Zăcămintele în sine, capcanele le-am identificat, acum urmează să verificăm prin foraje dacă acestea conţin sau nu hidrocarburi“, a spus Rotar.

El a menţionat că Romgaz nu are experienţă în forarea offshore, de aceea, în blocurile din Marea Neagră, compania deţine doar diferite cote-părți, nefiind operator.