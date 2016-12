Romgaz, asociată cu OMV şi Exxon pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră

Romgaz va participa în asociere cu OMV şi Exxon la viitoarele activităţi de exploatare a zăcămintelor de gaze din Marea Neagră, perimetrul Midia, cu o cotă de 10%, în baza unui acord semnat, miercuri, de către conducerile celor trei companii. ExxonMobil şi OMV Petrom au semnat un contract de opţiune cu Romgaz pentru participarea la operaţiuni în perimetrul offshore Midia, iar exercitarea opţiunii este condiţionată de finalizarea contractului de transfer pentru drepturile de explorare şi producţie pentru o porţiune din perimetrul Midia de la titularii existenţi ai licenţelor, se arată într-un comunicat comun al celor trei companii. În octombrie 2012, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) şi OMV Petrom au semnat un contract de transfer cu Sterling Resources şi Petro Ventures Europe pentru achiziţia unei participaţii de 85% pentru drepturile de explorare şi producţie de hidrocarburi aferente unei porţiuni din perimetrul Midia XV în zona românească a Mării Negre. \"Contractul de transfer nu a fost încă finalizat, iar condiţiile pentru producerea efectelor juridice ale acestui contract de transfer, inclusiv aprobarea autorităţilor relevante, sunt în curs de îndeplinire. La momentul producerii efectelor contractului de transfer cotele de participare vor fi: EMEPRL - 42,5%, OMV Petrom - 42,5%, iar Gas Plus International BV (co-titular al licenţei perimetrului Midia) îşi păstrează participaţia de 15%\", se spune în comunicat. Pe baza termenilor agreaţi, Romgaz are opţiunea de a achiziţiona o participaţie de 10% în Midia Deep de la EMEPRL şi OMV Petrom. \"Opţiunea Romgaz de a intra în parteneriat este declanşată de finalizarea contractului de transfer şi de anunţul unei descoperiri comerciale. Zona Midia Deep este adiacentă perimetrului Neptun\", se menţionează în comunicat. ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited va fi operatorul operaţiunilor petroliere în porţiunea cu apă mai adâncă a perimetrului Midia. În urmă cu o lună, premierul Victor Ponta a anunţat că Guvernul a obţinut în negocieri cu OMV şi Exxon o \"participare corectă\" a Romgaz la exploatarea noilor zăcăminte de gaze din Marea Neagră, în urma unor discuţii care au durat două luni. OMV Petrom şi ExxonMobil Exploration and Production România au anunţat, în februarie anul trecut, o descoperire semnificativă de gaze la exploatările din Marea Neagră, estimările preliminare plasând zăcământul de gaze naturale la 42-84 miliarde metri cubi, care echivalează cu de 3-6 ori consumul anual al României. Operaţiunile de foraj derulate de cele două companii în Marea Neagră au început la sfârşitul anului 2011. Extracţia de gaze în Marea Neagră este preconizată pentru sfârşitul deceniului, iar exploatarea zăcământului, estimată pentru o perioadă de 10 ani, ar putea asigura independenţa energetică a României în privinţa gazelor naturale. La finele anului trecut, directorul responsabil de explorare şi producţie din OMV, Jaap Huijskes, a declarat că Guvernul român doreşte ca gazele pe care OMV le-ar putea extrage din Marea Neagră să fie vândute în primul rând pe piaţa românească, pentru a înlocui importurile, dar totul depinde de preţ şi de sistemul de taxare.