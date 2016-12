Romgaz şi Gazprom vor construi termocentrale în România

Romgaz şi Gazprom vor forma o societate mixtă pentru construcţia, în România, a mai multor depozite de înmagazinare a gazelor şi a unor termocentrale, a declarat, ieri, ministrul Economiei, Adriean Videanu, la un forum economic româno-rus. „În urma discuţiilor de la Moscova am stabilit ca oportunităţile pe care le vom identifica să constituie suportul unui memorandum pe care să-l semnăm cu Rusia. Parteneriatul Gazprom-Romgaz are un prim element concret realizarea unei firme mixte pentru constucţia unor depozite de gaze şi perspectiva producţiei de electricitate”, a spus Videanu. Ministrul a adăugat că firma mixtă va fi deţinută în proporţii egale, respectiv 50%, de Romgaz şi Gazprom, şi fiecare dintre aceste două companii vor împărţi în mod egal investiţiile şi profitul. Întrebat de ce a fost ales Gazprom pentru a forma o firmă mixtă cu Romgaz, Videanu a afirmat că “nu e bine să ţii toate ouăle în acelaşi coş”. Totodată, Videanu a respins posibilitatea ca Gazprom să preia o participaţie în producătorul de gaz Romgaz Mediaş, prin prisma acestui parteneriat. El a adăugat că dezvoltarea relaţiilor economice cu Rusia reprezintă o prioritate pentru România, iar România este în această zonă a Europei un factor de stabilitate energetică, dovedit în timpul crizei gazelor din luna inuarie. Totodată, România vrea să dezvolte parteneriatul strategic energetic cu Rusia. “Sper să stimulăm interesul investitorilor strategici pentru a beneficia de potenţialul României. România are un mare potenţial pe zona energiilor regenerabile, fie că vorbim de energia hidroelectrică. În perioada următoare vom demara investiţii în hidrocentrale, cu investitori din UE şi Rusia. Avem cereri de 18.000 MW de la privaţi pentru a valorifica potenţialul energiilor regenerabile”, a adăugat ministrul. În opinia lui Videanu, dacă actuala criză economică va fi soluţionată, în criza energetică anticipată România ar putea deveni un furnizor de stabilitate energetică în regiune. “Pe lîngă energie, România are potenţial încă insuficient dezvoltat în agricultură, industria chimică şi siderurgie. Sper ca România poate să reprezinte un cap de pod al relaţiilor UE-Rusia”, a adăugat ministrul.

Alina CRISTEA