Romică Ţociu: „Într-un fel, am devenit constănţean”

Unul dintre cei mai mari umorişti români, Romică Ţociu, se numără printre puţinii artişti care nu au „fiţe” de vedetă. De mulţi ani, Ţociu şi Cornel Palade formează un cuplu de comedianţi cu mare priză la public. Despre planurile sale profesionale, dar şi despre afacerile sale, Romică Ţociu a vorbit într-un interviu acordat, în exclusivitate, cotidianului „Telegraf”.

- Ce planuri mai are Romică Ţociu, în domeniul artistic?

- Noi avem o gramadă de planuri, pe care le şi realizăm. La un cunoscut post de televiziune se va relua serialul „BD la munte şi la mare”, producţie pe care s-ar putea să o preiau eu şi cu Cornel (n.r Palade), să lucrăm scenariul. Vara trecută, am filmat pentru emisiunea „Made în Romania”.

- Dar afacerile cum vă merg?

- Am un restaurant în staţiunea Mamaia, vara trecută am cumpărat o casă în Mamaia, pe malul mării, un vis foarte vechi de-al meu. Pot spune că, într-un fel, am devenit constănţean, mă chinui demult să devin. Afacerile îmi merg foarte bine, se ocupă şi soţia mea de ele, lucrăm în familie.

- Mai aveţi timp de concediu?

- Încerc să îmi fac timp mereu, pentru copiii mei mai mult, Daria are 5 ani, iar Cătălin 13 ani.

- Aveţi un mesaj pentru fanii de la malul mării?

Eu şi Cornel îi iubim, îi aşteptăm la spectacole şi le mulţumim frumos celor care mai au gînduri bune vis-a-vis de artişti, pentru ca mai bagă mîna în buzunar şi din puţinul lor, vin şi plătesc un bilet să ne vadă. Îi iubesc mult!