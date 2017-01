Romii din 10 localităţi constănţene, încurajaţi să-şi facă acte de identitate

Direcţia Publică Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor (DPJEP) în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi Asociaţia „Viitorul romilor” a lansat ieri, prin programul PHARE 2005 „Accelerarea implementării strategiei naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor”, un proiect intitulat „Dreptul la identitate”, destinat încurajării romilor din judeţul Constanţa să-şi întocmească acte de identitate. În proiect sînt incluse 10 localităţi beneficiare din judeţul Constanţa: Băneasa, Murfatlar, Valu lui Traian, Cobadin, Cuza Vodă, Mircea Vodă, Cumpăna, Hârşova, Năvodari şi Ovidiu. Potrivit declaraţiilor directorului DPJEP, Tudora Crăciun, CJC participă la implementarea proiectului în calitate de asociat, realizînd expertiza tehnică şi participînd în calitate de cofinanţator al proiectului cu 10%. Valoarea totală a proiectului este de 49.975 de euro. Scopul proiectului „Dreptul la Identitate” este îmbunătăţirea situaţiei romilor în vederea promovării incluziunii sociale a celor care nu au acces la serviciile publice sau pe piaţa muncii. Grupul ţintă îl reprezintă populaţia de etnie romă care nu are acces la serviciile publice sau pe piaţa muncii din cauza lipsei actelor de identitate şi/sau stare civilă şi/sau proprietate. “În cele 10 localităţi beneficiare din judeţ au fost identificate 1.962 de persoane de etnie romă care vor beneficia de consiliere la Centrele de Informare şi Consiliere a Cetăţenilor care vor fi înfiinţate”, a declarat Tudora Crăciun. „Orice persoană, fie copil, fie adult, are drept la identitate şi obiectivul nostru este accesul romilor la serviciile sociale. Proiectul se va derula pe o perioadă de un an şi vom întocmi o bază de date pentru a putea avea o evidenţă a romilor din judeţul Constanţa”, a declarat coordonatorul de proiect şi reprezentantul CJC, Marinela Grigore. La lansarea proiectului a participat şi vicepreşedintele CJC Cristian Darie, care a punctat importanţa deţinerii actelor de identitate. „Este tragic că sîntem în secolul XXI şi încă există situaţii în care copiii nu pot beneficia de alocaţii pentru că nu deţin acte de identitate. Mai mult decît atît, persoanele care nu deţin acte de identitate nu pot apela la serviciile publice”, a declarat vicepreşedintele CJC, îngrijorat de situaţia romilor care nu sînt înregistraţi la DPJEP.