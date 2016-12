Romina Power îşi caută jumătatea

Divorţată de 11 ani de cel care i-a fost partener de viaţă preţ de trei decenii, Romina Power este în continuare singură. Ajunsă la 58 de primăveri, cântăreaţa locuieşte din 2007 în Arizona şi a părăsit Italia pentru a scăpa de amintiri. Deşi nu i-a găsit lui Al Bano Carisi un înlocuitor în tot acest timp, continuă să spere. „Aş vrea să întâlnesc un bărbat ca mine, dacă există aşa ceva. Un amestec de cultură, curiozitate şi optimism. Un bărbat cu care să am ce vorbi, dar care să ştie să şi asculte. Sper să găsesc pe cineva care nu mă cunoaşte, care nu ştie nimic legat de mine. Un bărbat la braţul căruia să îmi trăiesc restul zilelor”, spune interpreta, într-un interviu acordat revistei „Gente”.

Dacă viitorul este îndoielnic, amintirile trecutului nu îi dau pace nici acum Rominei. Părinţii ei, actorul american Tylone Power şi actriţa mexicană Linda Christian, au divorţat când avea doar cinci ani. „Am vrut mereu să am o familie a mea, dar nu am reuşit acest lucru. Am împrumutat-o chiar pe a lui Al Bano, iar socrii mei au locuit mult timp la noi acasă. Doar că, în 1999, când am terminat-o cu el, m-au abandonat şi ei”, continuă vedeta. În ciuda divorţului şi a problemelor de dinainte şi de după despărţirea de Al Bano Carrisi, Romina nu îi poartă pică fostului ei partener de viaţă. Dimpotrivă, spune că îi datorează multe. „Al Bano m-a învăţat cum să stau pe scenă, m-a învăţat să nu îmi fie frică, deşi vocea mea trebuia să se lupte mereu cu a lui. El mi-a oferit o siguranţă pe care nu o mai avusesem niciodată până atunci”, a mai spus cântăreaţa.