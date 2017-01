Rompetrol a dat în judecată Guvernul!

Compania Rompetrol s-a supărat pe Guvern pentru alocarea inechitabilă a cotelor de emisii poluante (CO2), care nu s-a făcut ţinîndu-se cont de capacităţile de rafinare în ramură. Potrivit conducerii Rompetrol Rafinare şi Petrochimie, cele 760.000 tone de dioxid de carbon alocate anul trecut companiei, prin hotărîre de guvern, la o capacitate de rafinare de 3,5 milioane de tone de ţiţei anual, au fost insuficiente. Dilema vine şi din faptul că această cotă era aproape dublă conform Planului Naţional de Alocare de CO2, adică 1,3 milioane tone emisii, însă a rămas valabilă doar pe hîrtie, nu şi în realitate, pentru că oficialităţile ţin cont doar de ce prevede hotărîrea de guvern. Rompetrol a făcut sesizări pe această temă, dar, potrivit conducerii companiei, acestea au rămas fără răspuns. “În consecinţă, am declanşat demersurile de dare în judecată a Guvernului. Prima înfăţişare în procesul intentat Executivului este stabilită pentru ziua de 11 septembrie”, a declarat vicepreşedintele Rompetrol Rafinare şi Petrochimie, Cosmin Cocean. Acesta a spus că situaţia se prelungeşte şi în 2008, noua cotă de emisii alocată rafinăriei Petromidia, de 675.000 certificate CO2, fiind la fel de insuficientă ca şi anul trecut şi, în plus, mai mică decît anul trecut. “Necesarul nostru este de un milion de tone de dioxid de carbon”, a explicat Cocean. Conducerea companiei Rompetrol a lăsat să vorbească de la sine cifrele, prezentînd comparativ cota emisiilor alocată rafinăriei Petrobrazi (cea mai mare rafinărie a Petrom), care a primit 1,6 milioane tone CO2 la o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone ţiţei anual, şi a rafinăriei Petrotel, care, la o capacitate de rafinare de 3,5 milioane tone ţiţei anual (deci mai mică decît a Petromidia), a primit 882.000 tone CO2 (adică exact cu 122.000 tone mai mult ca Petromidia). Rompetrol afirmă că Petromidia, una dintre cele două rafinării ale grupului, va avea nevoie de o cotă de 1,3 milioane tone de dioxid de carbon în 2009, cînd capacitatea de rafinare va creşte la 5 milioane tone de ţiţei prelucrate pe an.