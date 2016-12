Rompetrol, pe împrumut

Rompetrol a obţinut un împrumut sindicalizat de 200 milioane de dolari pentru o perioadă de cinci ani de la un consorţiu de bănci condus de UniCredit, potrivit unui comunicat al companiei. Băncile care au participat la acest împrumut sunt UniCredit Bank Austria AG, Citibank, JP Morgan şi The Royal Bank of Scotland. Banii vor fi folosiţi pentru activităţile generale ale companiei petroliere. „Creditul obţinut este primul împrumut sindicalizat contractat de Rompetrol în ultimii ani, urmând succesului înregistrat în vara lui 2011 de KazMunaiGaz (compania-mamă a Rompetrol – n.r.), care a obţinut un credit de un miliard de dolari. Acesta este şi primul credit sindicalizat obţinut în acest an de o companie românească”, se mai arată în comunicat. Rompetrol este deţinut în proporţie de 100% de compania kazahă de stat KazMunaiGaz.