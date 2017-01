Romsilva prosperă, Direcţia Silvică pierde bani

În timp ce Regia Naţională a Pădurilor Romsilva înregistrează profit, an de an, Direcţia Silvică din Constanţa supravieţuieşte de pe o zi pe alta. Numai în primul trimestru al anului, Romsilva a înregistrat un profit de 45,6 milioane lei, în creştere cu... 84% (!!!) faţă de aceeaşi perioadă din 2011, când a raportat un câştig de 24,7 milioane lei. Principalele surse de venit al Regiei provin din exploatarea masei lemnoase, prestări de servicii silvice, administrarea şi paza pădurilor private, valorificarea fructelor de pădure etc. Deşi aparţine Romsilva, Direcţia Silvică din Constanţa se zbate în sărăcie. An de an, instituţia merge în pierdere şi, cu toate economiile făcute la orice capitol posibil, nu se poate descurca. Anul trecut, spre exemplu, Direcţia Silvică a făcut un pas înainte uriaş faţă de anii anteriori: a reuşit să aibă pierderi în valoare de doar două milioane de lei - sumă ce ajunge la numai 50% din valoarea pierderilor înregistrate în 2010. Din banii pierduţi, 1,1 milioane lei reprezintă „gaura” provocată de Herghelia Mangalia. În plus, anul trecut, Direcţia a fost nevoită să facă şi o serie de investiţii vitale. Şi-a cumpărat două tractoare, două freze şi, prin Programul „Rabla”, a reuşit să achiziţoneze două autoturisme Dacia „Duster”. Investiţia pentru refacerea parcului auto era imposibil de amânat pentru că maşinile de care Direcţia Silvică dispunea erau extrem de vechi. Şase autoturisme au fost casate. Fiecare avea peste 700.000 de kilometri parcurşi.