Romtelecom are datorii istorice

14:44:46 / 28 Decembrie 2014

romtelecom datorii

Cum sa fie falimentara? in momentul ofertei pe tava grecilor,Romtelecom era rentabila ! Li s-a dat mura-n gura! Din 50000 salariati au mai ramas 10000, centralele telefonice ,cablurile si toate echipamentele au fost inlocuite cu unele noi,in special de la firma ALCATEL. De ce or fi fost grecii agreati e o enigma! Ne mai miram ca s-a ales praful de toate intreprinderile, in urma privatizarilor frauduloase.Toate firmele straine serioase au fost respinse de la toate privatizarile marilor intreprinderi,exceptie facand cateva(ex. Dacia)