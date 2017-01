Romtelecom va intra pe segmentul televiziunii prin Internet

Romtelecom va începe în acest an să furnizeze servicii de televiziune prin Internet (IPTV), după ce va selecta furnizorul de echipamente pentru acest proiect, a declarat, ieri, directorul de relaţii publice al Romtelecom, Cristina Popescu. „Ne apropiem de faza finală cu licitaţia pentru selectarea furnizorului de echipamente pentru proiectul IPTV. Soluţia spre care ne orientăm trebuie să asigure standarde înalte de calitate, cele mai avansate caracteristici pentru un asemenea proiect şi să poată fi implementată la scară mică sau mare”, a spus Popescu. Reprezentantul Romtelecom a adăugat că serviciile IPTV se află în perioada de testare şi vor fi disponibile în unele dintre marile oraşe ale României, care vor fi anunţate ulterior. Romtelecom este cel mai mare operator local de telefonie fixă, cu un portofoliu de circa trei milioane de abonaţi la finele lunii septembrie 2008. Pe fondul declinului veniturilor din telefonia fixă, compania a început în 2003 un program de restructurare a activităţii, care a vizat, alături de reducerea numărului de salariaţi, investiţii în infrastructură şi extinderea portofoliului de servicii furnizate clienţilor. Astfel, Romtelecom a început să furnizeze servicii de Internet în bandă largă prin tehnologia ADSL în 2005, iar la finele anului 2006 a intrat pe segmentul televiziunii digitale prin satelit (DTH - Direct To Home), după lansarea serviciului Dolce. La finele lunii septembrie 2008, Romtelecom administra 567.000 de conexiuni ADSL şi avea 559.000 utilizatori ai serviciului de televiziune digitală. Anunţul privind intrarea pe segmentul televiziunii prin Internet (IPTV) a fost făcut în 2007, iar lansarea era programată peste 18 luni, după finalizarea investiţiei în reţeaua IP. Televiziunea IP permite vizualizarea unui număr mai mare de canale TV decît cele recepţionate prin cablu TV (CATV) sau antene satelit (DTH), o calitate a imaginii şi a sunetului superioare şi accesarea unor funcţii precum vizualizarea în reluare a programelor TV din ultimele 24 de ore, ghid electronic al programelor, posibilitatea de a accesa jocuri online sau de a comanda vizualizarea unor anumite filme sau emisiuni TV contra unei taxe (Video on Demand). Calitatea audio-video a serviciilor IPTV este dependentă de viteza de transfer a datelor, un program cu sunet de înaltă definiţie şi sunet Dolby Digital neputînd fi accesat, spre exemplu, printr-o conexiune prin telefonul fix, ci printr-o conexiune prin fibră optica sau alte tehnologii broadband. Pentru a vizualiza pe televizor programele disponibile prin IPTV utilizatorii au nevoie şi de un decodor, la fel ca în cazul antenelor prin satelit. Pe piaţa locală, singurul operator care furnizează servicii de televiziune IPTV este iNES Group, care a intrat pe acest segment la finele anului 2006. Potrivit datelor Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, iNES Group avea 280 de clienţi la finele lunii iunie 2008. Compania Romtelecom este controlată de grupul elen OTE, care deţine 54,01% din acţiunile operatorului, restul titlurilor revenind statului român. În primele nouă luni ale anului 2008, operatorul a înregistrat pierderi operaţionale de 14,4 milioane euro, la un total al veniturilor de 656,4 milioane de euro. În acţionariatul OTE este prezentă şi compania germană Deutsche Telekom, cu o participaţie de 25% din capital.