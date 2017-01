Ronaldo ... a venit la FC Farul

FC Farul are începînd de ieri un nou stranier la echipă, după congolezul Armel Disney. Portughezul Felix Ronaldo a venit să dea probe la Constanţa, avînd şanse să devină al doilea jucător lusitan din istoria clubului, după Mario Carlos. În vîrstă de 24 de ani, Ronaldo a evoluat ultima oară la gruparea de ligă secundă Leixos şi poate juca pe postul de fundaş central sau libero.

Elizabeta Samara a impresionat la ITTF World Junior Circuit

Sportiva constănţeană Elizabeta Samara a ocupat locul al doilea la ITTF World Junior Circuit, finala circuitului mondial de juniori la tenis de masă, disputat la Vrsac, în Serbia. În finală, chinezoaica Yao Yan a cîştigat meciul cu Elizabeta Samara, cu scorul de 13-11, 11-8, 13-11, 11-6. "Este bună, foarte bună. Nu am putut juca împotriva ei, nu mi-a dat timp. Este o jucătoare foarte bună. Oricum, eu sînt mulţumită că am pierdut un singur meci în tot turneul", a spus Elizabeta Samara. Site-ul oficial al ITTF notează că atitudinea Elizabetei Samara după înfrîngere a fost un exemplu pentru toţi, ea împrietenindu-se cu Yao Yan. Sportiva chineză, numărul 73 în clasamentul mondial al senioarelor, a precizat că "a fost cel mai greu meci dintre toate. Elizabeta excelează la serviciu, are un top-spin foarte bun, iar la raliuri (n. r. - termenul din tenisul de masă folosit pentru schimburile lungi de mingi) este printre cele mai bune din lume". În semifinalele competiţiei, Samara a eliminat o altă sportivă din România, Dana Dodean.

Înotătorul Răzvan Grădinaru a urcat pe podium la Cupa “Arena“

Micuţii înotători constănţeni au reuşit să impresioneze la o opta ediţie a Cupei “Arena“, competiţie desfăşurată în perioada 28-29 octombrie în Ungaria, la Hajduszoboszlo. La competiţia organizată sub egida Ligii Europene de Nataţie şi care a adunat la start 670 de concurenţi din întreaga lume, au participat şase sportivi de la Palatul Copiilor, pregătiţi de antrenoarea Anca Atena Buzbuchi. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de Răzvan Grădinaru, la categoria 11 ani, care s-a clasat pe locul al doilea la fluture şi pe ultima poziţie a podiumului la bras, toate probele disputîndu-se pe distanţa de 100 metri. Răzvan a cîştigat de fiecare dată seria în care a concurat, chiar dacă a avut ca adversari şi sportivi de 14 ani. Ceilalţi sportivi, Adela Ruşa, Andrei Ganea, Luana Pîrvu, Adrian Pîrvu şi Rareş Popescu au încheiat toate cursele în primii 30. Ultimii doi sportivi, în vîrstă de doar 9 ani, ar fi urcat pe podium la categoria lor de vîrstă, dar clasamentul a fost alcătuit împreună cu sportivii care au împlinit deja 10 ani. “Nu ne-am pregătit special pentru acest concurs, pentru că peste o lună ne aşteaptă Campionatele Naţionale. A fost o ultimă verificare şi sînt foarte mulţumită de evoluţia sportivilor, dar mai ales de spiritul de echipă“, a declarat Anca Atena Buzbuchi.

Andrei Pavel se menţine pe locul 79 în clasamentul ATP

Tenismanul constănţean Andrei Pavel ocupă la fel ca şi săptămîna trecută locul 79, cu 74 de puncte, în clasamentul Indesit ATP 2006 Race, dat publicităţii luni. Răzvan Sabău se află pe locul 143, cu 21 de puncte, după o coborîre de trei poziţii. Victor Hănescu a coborît două locuri şi se află pe poziţia 217, cu şase puncte. În clasamentul Indesit ATP Entry, Andrei Pavel a coborît un loc 107, cu 393p, în timp ce Răzvan Sabău a urcat o poziţie, aflîndu-se pe locul 168, cu 246p. Victor Crivoi a urcat două locuri şi ocupă poziţia 189, cu 214p. La dublu, cel mai bine clasat tenisman român este Andrei Pavel (locul 40, 1.143p), urmat de Gabriel Moraru (locul 215, 263p).

Mutu, lăudat de presa italiană după meciul cu Palermo

Atacantul Adrian Mutu a fost lăudat de presa italiană după evoluţia din meciul pe care echipa sa, Fiorentina, l-a pierdut, pe teren propriu, cu scorul de 2-3, în faţa formaţiei Palermo, în etapa a 9-a a campionatului Italiei, meci în care românul a marcat un gol. "Se pare că vremurile proaste după suspendarea pentru dopaj au trecut. Românul a devenit înlocuitorul natural al lui Toni. A înscris într-un moment important pentru echipă, oferind pentru puţin timp speranţa unui egal", a scris site-ul gola.com, care l-a notat pe Mutu cu 7. Agenţia Datasport l-a notat pe Mutu cu 6.5, la fel ca şi pe coechipierul său Montolivo, şi a subliniat faptul că atacantul român înscrie aproape în fiecare etapă. Fiorentinanews.com i-a acordat românului nota 6,5, în timp ce Montolivo a primit 7,5. "Un alt gol, cel al unei speranţe iluzorii şi mult ghinion la o lovitură liberă ce merita o soartă mai bună", scrie sursa citată despre atacantul român. Tot 6,5 a primit Mutu şi din partea site-ului www.calciotoscano.it. "Mutu a marcat golul remizei momentane, însă nu a fost de ajuns. El a mai dat şi pasa de gol pentru Pasqual din care a apărut autogolul lui Barzagli", a notat calciotoscano.it.

Codrea - "salvatore della patria"

Agenţia Datasport i-a acordat nota 7 mijlocaşului Paul Codrea, care a adus victoria echipei sale Siena, în meciul din deplasare cu Ascoli şi a menţionat că românul a decis soarta partidei, fiind un adevărat "salvatore della patria". "Cînd se părea că meciul se va încheia 0-0, Codrea a inventat un gol spectaculos cu un şut de la 30 de metri, care l-a surprins pe Pagliuca", scrie la rîndul său Corriere Canadese, care i-a acordat românului nota 5,5. "Antrenorul mi-a spus să încerc să trag la poartă. Am avut noroc că am prins acest şut formidabil. Cred că în acest meci ne-a lipsit cinismul, însă am avut noroc că am marcat", a declarat Codrea, citat de site-ul calciotoscano.it. Paul Codrea, revenit după o accidentare, a adus victoria formaţiei Siena, marcând în min. 86 al meciului din deplasare cu Ascoli. Codrea a intrat în teren din min. 58, în timp ce la Ascoli, Valentin Năstase nu a evoluat fiind suspendat.