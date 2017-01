Ronaldo s-a lansat în afaceri în domeniul hotelier

Triplu câștigător al „Balonului de Aur”, Cristiano Ronaldo s-a lansat joi în afaceri în domeniul hotelier și se gândește deja la un viitor ca antreprenor. „Mulți dintre noi, fotbaliștii, își încheie cariera fără să știe ce vor face. Pentru mine, este clar: vreau să mă ocup de mărcile mele”, a declarat atacantul în vârstă de 31 de ani, care speră să mai joace fotbal „încă șase, șapte sau chiar zece ani”.

Starul madrilen s-a mai implicat în afaceri cu încălțăminte, lenjerie și cămăși, sub marca „CR7”, iar joi a anunțat o investiție de peste 37 milioane euro în patru hoteluri, alături de grupul portughez Pestana, originar din insula natală Madeira. „La vârsta de 30 de ani, am realizat deja multe lucruri, am un super-anturaj și sunt foarte fericit, dar vor veni și alte proiecte. Ceea ce vreau este ca numele meu să fie mereu cel mai mare în toate domeniile de activitate în care mă implic”, a declarat Ronaldo. „Nu mă văd antrenor, nu este ambiția mea, dar cine știe dacă nu-mi voi schimba opinia”, a declarat jucătorul, care și-a făcut apariția îmbrăcat într-un elegant costum gri, în salonul unui hotel de lux din Lisabona aparținând grupului Pestana.

Originar dintr-un cartier popular situat la Funchal, în insula Madeira, Ronaldo a fost reperat la vârsta de 11 ani de Sporting Lisabona, unde a și plecat, însă nu și-a uitat rădăcinile, astfel că în insula natală își va deschide primul său hotel. Atacantul este fotbalistul cel mai bine plătit din lume, cu peste 70 milioane euro câștigați în 2014.

