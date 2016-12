Ronnie Wood, din nou, la reabilitare

Nu poate scăpa de viciu şi pace. Şi nu este vorba despre noua descoperita sa pasiune pentru femeile tinere. Ronnie Wood s-a întors pentru a opta oară la reabilitare. Chitaristul trupei Rolling Stones s-a internat la o clinică din sudul Londrei, în cursul zilei de vineri, în încercarea lui disperată de a învinge dependenţa de alcool, cu care se luptă de ani întregi. Ronnie Wood, de 62 de ani, s-a internat la insistenţele fiicei lui, Leah, dar şi ale solistului trupei Rolling Stones, Mick Jagger. Ultima dată când starul a făcut o vizită la reabilitare a fost iulie 2008, înainte de nunta lui Leah şi la scurt timp după ce a părăsit-o pe Jo Wood, după 23 de ani de căsnicie, pentru rusoaica Ekaterina Ivanova.

Nu ştim cum decurge tratamentul, cert este că muzicianul are acum o nouă iubită tânără, fotomodelul brazilian Ana Araujo. După atâtea rusoaice era cazul să îşi diversifice gusturile... O nouă iubită şi noi proiecte, imediat ce îşi termină tratamentul de dezintoxicare. Ronnie Wood a anunţat că va reforma trupa The Faces, din care a făcut parte, acum 40 de ani, alături de Rod Stewart. Reunirea celor din The Faces va fi urmată, în 2010, de un turneu mondial. „Sunt încrezător că totul va fi în regulă. După reîntâlnire, vom începe imediat repetiţiile pentru concertele de anul viitor”, a declarat Ronnie Wood pentru cotidianul britanic „Daily Star”. The Faces, unul dintre cele mai importante nume ale muzicii rock, a fost fondată în 1969 şi îi avea în componenţă, alături de Ronnie Wood şi Rod Stewart, pe Jeff Beck, Ian McLagan, Kenney Jones şi Ronnie Lane. Trupa s-a destrămat în 1975.