Atacantul echipei Manchester United, Wayne Rooney, şi fundaşul formaţiei Internazionale Milano, Marco Materazzi, fac parte din echipa "haimanalelor", realizată de publicaţia "So Foot", care cuprinde 11 jucători cu un comportament nesportiv. În poartă se află germanul Harald Schumacher, "călăul" german, considerat de francezi un Antichrist, după faultul comis asupra lui Battiston, în semifinalele Cupei Mondiale din 1982. Fundaşi: Ben Thatcher - "teroarea" de la Manchester City, Khalid Boulahrouz - "Canibalul" de la Chelsea, Marco "Matrix" Materazzi - "diavolul" de la Internazionale Milano; Gabriel Heinze - "îngerul exterminator" de la Manchester United. Mijlocaşi: danezii Thomas Gravesen (Celtic Glasgow) şi Stig Tofting (Randers FC), Cyril Rool (OGC Nice) - recordmanul francez în materie de cartonaşe (127 galbene şi 19 roşii), olandezul Mark van Bommel (Bayern Munchen). Atacanţi: Paolo Di Canio (Cisco Roma), "John" Wayne Rooney - furia de la Manchester United. Rezervă: Franck Jurietti - de la Girondins Bordeaux Publicaţia "So Foot" apreciază că era nevoie de o astfel de formaţie, mai ales după finala Cupei Mondiale, în care Zinedine Zidane l-a lovit cu capul în piept pe Marco Materazzi. "So Foot" scrie că fotbalul nu este mai violent decît în trecut, aşa cum susţine şi profesorul Luc Collard, autorul cărţii "Sport şi agresivitate". "Diferenţa constă în faptul că astăzi este mult mai urmărit. În realitate, violenţa în sport a existat mereu", a spus Collard.