Rooney vrea şi mai mulţi bani!

Internaţionalul englez Wayne Rooney vrea să devină cel mai bine plătit jucător al clubului Manchester United, informează The Guardian. El intenţionează să depăşească salariul lui Rio Ferdinand, care cîştigă săptămînal 110.000 de lire sterline. Rooney are contract cu Manchester United pînă în 2010, dar reprezentanţii săi au avut deja negocieri preliminare cu oficialii clubului pentru a obţine o mărire a salariului fotbalistului. În prezent, Wayne Rooney are un salariu săptămînal de aproximativ 65.000 de lire sterline.