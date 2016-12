Ropote de aplauze și nenumărate flori pentru „Traviata”

07:38:57 / 07 Noiembrie 2016

Traviata

Spectacol frumos dar sub Traviata precedenta cu Diana Tugui in rolul Violettei. Nu degeaba aceeasi Traviata cu Diana la Opera Nationala din Bucuresti de pe 27.11 este deja sold out de mult. Nicoleta Ardelean este o soprana foarte buna dar varsta si conditia fizica nu-i mai permit un asemenea rol, de unde si cele doua mici ezitari din ultimul act. Tenorul turc a avut o evolutie buna desi fizicul nu-l ajuta. Vocea e calda, melodioasa, dar este ne neinteles de ce a "sarit" o arie splendida "O mio rimorso" din actul 2 (cand Annina il anunta pe Alfredo ca Violetta a plecat la Paris dupa bani). Excelent baritonul bulgar in rolul batranului Germont. Orchestra, corul si baletul in nota obisnuita adica foarte buni. Nu pot incheia fara a-i multumi D-nei Daniela Vladescu, ce face eforturi uriase sa ne faca fericiti pe noi, putinii iubitori de opera din Constanta. Sarut mainile D-na Vladescu, sa va dea Dumnezeu sanatate si putere de munca si sa nu ne lasati fara micile noastre bucurii.