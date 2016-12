Rosen Plevneliev, noul preşedinte al Bulgariei

Rosen Plevneliev şi noul vicepreşedinte Margarita Popova au depus, ieri, jurământul în faţa parlamentului. Cei doi au asistat şi la o slujbă religioasă condusă de Maxim, patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare. Cei doi vor prelua însă posturile de la actualul preşedinte Gheorghi Pârvanov şi vicepreşedintele Anghel Marin abia duminică, în cadrul unei alte ceremonii, a informat cotidianul sofiot „Standart”, care a comentat că, în acest fel, timp de trei zile Bulgaria va avea de fapt doi preşedinţi.

Rosen Plevneliev, în vârstă de 47 de ani, candidatul partidului GERB, de guvernământ, a câştigat cel de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din luna octombrie 2011 cu un avans de circa 7% faţă de candidatul opoziţiei socialiste Ivailo Kalfin. Rosen Plevneliev a fost cel mai popular ministru în Cabinetul premierului Boiko Borisov. S-a născut în anul 1964 în oraşul Goţe Delcev din sud-vestul ţării, a absolvit Politehnica de la Sofia, iar după anul 1990 a condus o companie care a operat în domeniul construcţiilor în Bulgaria şi în Germania. A intrat în viaţa politică abia în anul 2009, când a devenit ministru al dezvoltării regionale. Popularitatea lui se datorează în primul loc deblocării construcţiilor de autostrăzi în Bulgaria.

Jurnalul „Sega” se întreabă dacă noul şef de stat ar putea să aibă o politică independentă de premierul Boiko Borisov. Adversarii lui Rosen Plevneliev subliniază faptul că acesta are o experienţă politică foarte mică şi cred cu fermitate că el nu va putea face atribuţiile pe care le va avea ca preşedinte al ţării. Susţinătorii lui văd un avantaj în faptul că acesta este o persoană cu trecut politic curat. Un lucru însă este clar, dacă Rosen Plevneliev vrea să aibă un cuvânt de spus în politica bulgară, trebuie mai întâi să iasă din umbra premierului Boiko Borisov. Ziarul „Banker” citează datele unui studiu de opinie efectuat de Centrul naţional de studiere a opiniei publice, potrivit căruia la finalul celui de al doilea mandat al său preşedintele Gheorghi Pârvanov se bucură de încrederea 45% dintre alegători, în timp ce succesorul lui, Rosen Plevneliev, are încrederea a 55% dintre aceştia. Potrivit publicaţiei, în anul 2002, la începutul primului mandat al său ca şef al statului, Gheorghi Pârvanov, care până atunci a fost lider al partidului socialist, a avut un sprijin de 44%. Constituţia bulgară prevede că mandatul preşedintelui ţării este de cinci ani, iar o persoană are dreptul la maxim două mandate.