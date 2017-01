Rosie Huntington-Whiteley are simţul umorului

Fotomodelul britanic convertit în actriţă Rosie Huntington-Whiteley, proaspăt desemnată cea mai sexy femeie din lume, a declarat că i-ar plăcea să se căsătorească cu prinţul Harry al Marii Britanii. Modelul Victoria\'s Secret, în vârstă de 24 de ani, a declarat în cadrul emisiunii Live! With Regis And Kelly că este îndrăgostită de Harry şi că aşteaptă ca acesta să o ceară în căsătorie. „Aştept cererea în căsătorie. Cred că ştie cât de obsedată sunt de el. Este atât de chipeş”, a gângurit actriţa. Rosie Huntington-Whiteley a declarat că se imaginează mergând către altar cu prinţul Harry, spunându-i acestuia: „Haide, Harry!”. Toate afirmaţiile vedetei au fost însă o glumă făcută alături de prezentatorii emisiunii. Rosie Huntington-Whiteley este puternic promovată fiind interpreta personajului feminin principal din al treilea film din seria Transformers. Are o relaţie cu actorul britanic Jason Statham şi a fost desemnată cea mai fierbinte femeie din lume de către editorii revistei „Maxim”.

Prinţul Harry al Marii Britanii are însă o nouă iubită. Este vorba de Florence Brudenell-Bruce, un manechin de lenjerie intimă care a avut în trecut, o relaţie cu pilotul de Formula 1, Jenson Button. Tânăra de 25 de ani îl cunoaşţe pe prinţul Harry de câţiva ani, însă a decis abia acum să se implice într-o legătură amoroasă cu el. Prinţul a anunţat de curând că idila cu fosta lui iubită, Chelsy Davy s-a încheiat definitiv.