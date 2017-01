Rosie O\'Donnell a supravieţuit unui infarct

Actriţa şi prezentatoarea de televiziune Rosie O\'Donnell a declarat că se consideră o femeie foarte norocoasă, întrucât a supravieţuit unui infarct, săptămâna trecută, în urma căruia medicii i-au inserat un stent, pentru a-i debloca o arteră coronariană obturată. ”Sunt norocoasă că sunt încă în viaţă”, a spus Rosie O\'Donnell, în vârstă de 50 de ani, într-un mesaj postat sub titlul ”Infarctul meu”. Actriţa spune că durerile de la nivelul pieptului au apărut săptămâna trecută şi a început să aibă frisoane şi senzaţie de greaţă, după ce a ajutat o femeie corpolentă care se chinuia să iasă din automobilul ei, în localitatea Nyack din apropiere de New York. După ce a luat o aspirină, Rosie O\'Donnell a mers la un medic cardiolog. ”Acel medic m-a trimis la spital, iar acolo mi-au plasat un stent în artera descendentă anterioară stângă, care era blocată în proporţie de 99%. Ei numesc acest tip de infarct ”făcătorul de văduve”. Sunt norocoasă că sunt încă în viaţă”, a explicat actriţa americană.

Rosie O\'Donnell spune că nu a contactat serviciile de urgenţă, însă le îndeamnă pe femeile din lumea întreagă să se informeze din timp în legătură cu simptomele care preced infarctele, în urma cărora 200.000 de femei mor în fiecare an în SUA. Rosie O\'Donnell, devenită celebră în America graţie unui talk show de televiziune, devenită ulterior una dintre cele mai cunoscute activiste pentru drepturile homosexualilor şi lesbienelor, a fost văzută ultima oară pe micile ecrane nord-americane în calitate de prezentatoare a emisiunii The Rosie Show, difuzată de postul OWN, deţinut de Oprah Winfrey. Acest talk show zilnic a fost anulat în luna martie, din cauza audienţei scăzute.