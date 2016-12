Vedeta din seriale precum ”Stand by Your Man”, ”Nip/Tuck” sau ”Queer as Folk”, Rosie O\'Donnell, are o nouă iubită, pe care a cunoscut-o într-o cafenea. ”S-au întâlnit la Starbucks, acum câteva luni. Sunt adorabile împreună şi sunt foarte, foarte fericite”, a declarat o sursă din anturajul actriţei. Rosie O\'Donnell are patru copii cu fosta ei parteneră, Kelli Carpenter, cu care s-a căsătorit în anul 2004. Cele două s-au despărţit trei ani mai târziu.