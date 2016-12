Roşiile, bogate în vitamina C

Roşiile, fie că sunt rotunde - suculente, ovale - cărnoase sau mici cu gust dulce, cherry, au toate aceleaşi proprietăţi nutritive. Ele sunt o sursă importantă de potasiu, fosfor, magneziu, fier - necesare pentru buna funcţionare a activităţii normale a nervilor şi muşchilor. De asemenea, ele conţin vitaminele A, B şi C. De altfel, roşia este a treia legumă bogată în vitamina C din dietă şi a patra în vitamina A, prin conţinutul său ridicat de betacaroten sau provitamina A. Ea are în componenţă şi fitosteroli - compuşi care contribuie la menţinerea sub control a valorilor colesterolului, dar şi acid folic - care ajută la eliminarea homocisteinei, un aminoacid a cărui metabolizare este dependentă de metabolizarea vitaminelor din complexul B, mai ales a acidului folic.