Rotarienii şi-au învestit în funcţie noii lideri

Sunetul de clopot a anunţat, vineri seara, deschiderea oficială a şedinţei de predare a colanului în cluburile Rotary Internaţional Constanţa şi Rotary Pontus Euxinus. Cele două organizaţii constănţene, cunoscute pentru implicarea activă în viaţa socială a judeţului, celebrează la fiecare final de iunie intrarea într-un nou an rotarian, iar cu această ocazie este ales un nou lider. Dan Mariş, cel care s-a aflat pînă vineri la conducerea Rotary Internaţional Constanţa, i-a predat ştafeta colegului său Constantin Racu. “Cu siguranţă putem spune că Rotary Constanţa reprezintă o prezenţă în viaţa constănţeană. Vrem să ne implicăm în cît mai multe proiecte în sprijinul comunităţii”, a declarat Constantin Racu. Noul preşedinte spune că, în prezent, clubul pe care îl conduce, desfăşoară un program în liceele din judeţ prin care se încearcă dotarea acestora cu calculatoare, iar trei studenţi constănţeni beneficiază de burse lunare de studiu. Şi Rotary Pontus Euxinus şi-a schimbat vineri preşedintele, Doiniţa Adamescu fiind înlocuită cu Fănica Constantin. Evenimentul a avut loc într-un cadru festiv, în restaurarnutul hotelului Modern din Mamaia. Pe parcursul festivităţii, rotarienii constănţeni s-au putut delecta cu muzica lui Mircea Vintilă, membru al Rotary Internaţional Constanţa. “Sînt pentru a patra oară la o astfel de festivitate. Este minunat ce se întîmplă aici. Sînt membru onorific al clubului din Constanţa pentru că cei de aici s-au gîndit la mine, iar eu am răspuns solicitării lor”, a spus Mircea Vintilă. În timpul festivităţii, cei mai activi membri ai celor două cluburi au fost recompenssaţi cu diplome de merit. Printre aceştia s-au numărat Viorel Borună, Sorin Calafus, Constantin Tica, Cornel Vieru. La manifestare a fost prezent şi Consului Greciei Aghis Christopolos, membru de onoare al clubului Rotary Constanţa, şi soţia sa Daniela, care, alături de Dan Căpăţînă sînt cei mai noi membri ai clubului. Întrucît pentru a face parte din rîndul rotarienilor trebuie să ai minimum 30 ani, cei mari s-au gîndit şi la juniori şi le-au creat acestora două cluburi, Rotaract Constanţa şi Rotaract Pontus Euxin. În aceeaşi seară tinerii şi-au ales şi ei liderii pentru următorul an. Adriana Dalabă îi va călăuzi în acţiunile lor pe juniorii din Rotaract Pontus Euxinus, în timp ce noul preşedinte al Rotaract Internaţional Constanţa a fost ales Cristian Grigorescu.