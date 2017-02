Rotariu a fost prezentat oficial la FC Bruges și va purta tricoul cu numărul 29

Mijlocașul român Dorin Rotariu a fost prezentat oficial la FC Bruges, club la care a fost transferat în schimbul a 2,2 milioane de euro. Din această sumă, Dinamo București va primi doar jumătate, pentru că 50% din drepturile federative ale jucătorului aparţineau clubului Politehnica Timişoara.

„Totul s-a perfectat în câteva ore. M-au chemat cei de la club, mi-am făcut câteva bagaje şi am plecat. Bruges m-a mai urmărit şi în trecut, dar acum a venit cu oferta. Nici nu mai contează ce echipe s-au interesat de mine, pentru că eu consider că acesta este transferul perfect. Mă bucur că s-a rezolvat un transfer din care și Dinamo are de câştigat, este o echipă la care am jucat cu inima. Sper să evoluez cu FC Bruges în Liga Campionilor, campionatul belgian este foarte puternic şi pot progresa aici. Este o onoare să fiu antrenat de Michel Preud'homme. Ştiu foarte bine cum şi-a pus amprenta asupra fotbalului belgian şi cum este perceput în tot fotbalul mondial”, a declarat Rotariu, care va fi antrenat la Bruges de fostul mare portar belgian, adversar al naţionalei României în preliminariile Campionatului Mondial din 1994, dar care a întâlnit de-a lungul carierei sale și formații românești de club, pe Dinamo când juca la FC Malines și pe Steaua când evolua la Benfica Lisabona.

Rotariu va purta în Belgia tricoul cu numărul 29, care reprezintă ziua lui de naştere (29 iulie 1995), şi poate ajunge la câştiguri de 400.000 de euro pe an, cu tot cu bonusuri, a anunțat clubul belgian. Rotariu a semnat un contract pentru trei ani și jumătate cu liderul din Belgia și a devenit al cincilea fotbalist român din campionatul Belgiei, după Alexandru Chipciu şi Nicolae Stanciu (ambii la Anderlecht Bruxelles), Răzvan Marin (Standard Liege) şi Cristian Manea (Mouscron).

Dorin Rotariu eea cel mai eficient tânăr jucător din Liga 1 după primele 21 de etape ale acestui sezon, cu şase goluri şi o pasă de gol în cele 1.503 minute jucate. El are o medie de un gol la 251 de minute, în condiţiile în care a fost rezervă în 5 dintre cele 21 de meciuri jucate sub comanda lui Ioan Andone. Rotariu evolua din 2012 pentru Dinamo Bucureşti, iar în 142 de meciuri oficiale disputate pentru bucureșteni a marcat 30 de goluri şi a oferit 21 de pase decisive.

În campionatul belgian, pe primul loc se află Club Brugge KV (numele flamand al echipei FC Bruges), cu 49 de puncte, urmată de Anderlecht 48p și SV Zulte Waregem 46p. Standard Liege (echipa lui Răzvan Marin) este pe 9, cu 33p, iar Royal Excel Mouscron (echipa antrenată de Mircea Rednic și la care joacă fundașul Cristian Manea) ocupă ultimul loc, 16, cu 18 puncte.