Rotaţie de cadre la APMC

Demiterile făcute de miniştrii Guvernului Boc par a fi doar o rotaţie de cadre sau, mai degrabă, un simplu joc de imagine, prin care speră să prostească românii care se hrănesc cu informaţiile furnizate de televiziuni. În realitate, aproape toţi cei care în primă fază au fost demişi au fost reintegraţi în sistem pe diferite funcţii sau, în anumite cazuri, la alte ministere. La Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC), fostul director, Ioan Bălan, demis de ministrul Anca Boagiu la mijlocul lunii ianuarie, a revenit în apropierea noii conduceri. Mai exact, Ioan Bălan a devenit consilierul principal al noului director al Portului Constanţa. Reamintim că ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, anunţa la mijlocul lunii ianuarie că a semnat un ordin prin care Ioan Bălan “este eliberat din funcţia de director general al Companiei Naţionale Administraţia Portului Constanţa şi de preşedinte al Consiliului de Administraţie al aceleiaşi companii, pentru incompetenţă”. La vremea respectivă, demiterea lui Ioan Bălan a fost legată de faptul că APMC era implicată într-un mare scandal după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul APMC. Măsura asupra reţinerii lui Eugen Bogatu a fost luată după ce acesta a fost acuzat că l-ar fi favorizat pe libanezul Said Baaklini, cercetat pentru încercare nereuşit de restituire nelegală de TVA de 60 de milioane de euro. Iată însă că, la nici două luni de la schimbarea lui Ioan Bălan, schema de personal de la APMC e aproximativ la fel. Adică este un director nou în persoana lui Andrei Popa, dar acesta îl are drept consilier principal pe... Ioan Bălan. Şi Emil Banias, fratele senatorului Mircea Banias a revenit pe poziţia de director tehnic. “Pe Emil Banias nu l-am reprimit în echipă. El a fost în echipă. În momentul în care eu am acceptat această poziţie dânsul era în concediu. Eu nici măcar nu aş fi putut să iau o decizie în privinţa dânsului în perioada în care era în concediu. La momentul acesta, a revenit din concediu şi este directorul tehnic care ocupă legitim această funcţie în APMC”, a declarat Andrei Popa.