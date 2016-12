Roton-ul, dat în judecată de producătorul lui Trăistariu

Doi artişti constănţeni, Tibi Topor, chitaristul trupei locale Praf în Ochi, şi Lazăr Cercel, de la Animal X, au chemat în instanţă casa de discuri Roton, pe care o acuză că nu şi-a achitat obligaţiile contractuale în valoare de mai multe sute de mii euro. Tibi Topor este producătorul lui Mihai Trăistariu, ca artist solo.

“Eu cu Mihai Trăistariu şi Lazăr Cercel deţinem 60% din album-ul „Tornero”. Din 2006, discul a fost vândut în peste 250.000 exemplare, a avut promovare în 15 ţări, plus că a luat discul de aur, însă banii nu ni i-am primit până acum. Sunt foarte mulţi şi îi aştept. Suntem în proces cu Roton-ul pe treaba asta, am trimis deja un avocat la Iaşi. Până acum am primit, personal, în două tranşe, doar… 200 de euro. I-am dat în judecată eu cu Lazăr, Trăistariu nu s-a băgat, cred că el şi-a primit banii pentru că altfel nu-mi explic. Un CD se vinde între 10 şi 12 euro în străinătate, deci este uşor de imaginat cât ne datorează.. Am avut o întrevedere cu ei dar nu s-a concretizat nimic până în prezent” a declarat Tibi Topor.

Chitaristul trupei Praf în Ochi are, din 2004, propriul studio, numit “Lord Studio”, în Constanţa, unde lucrează pentru diverşi artişti români. „Denumirea este dată după numele câinelui meu, doberman, pe care mi l-au furat acum trei ani. Era cel mai deştept câine din Constanţa şi era pregătit pentru activităţi de salvare. Studiou-ul este un fel de satelit al celui principal, care este în Râmnicu-Sărat şi aparţine lui Ionuţ Radu, OD. Este un studio foarte bine echipat, mai ales că el este compozitor, orchestrator şi inginer de sunet. Cel din Constanţa este un modul, este performant, aici s-au făcut piese ale lui Mihai Trăistariu” a precizat Tibi Topor.