Rottweiler agresiv lăsat liber

Reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa, Zeadin Murat, a fost sesizat, la sfârşitul săptămânii trecute, de mai multe persoane care susţineau că un rottwailer agresiv este în libertate şi a atacat mai mulţi câini comunitari. Incidentul a avut loc în zona Mamaia Sat, pe o proprietate, unde patrupedul păzea terenul. Zeadin Murat şi lucrătorii Postului de Poliţie din Năvodari s-au deplasat la adresa respectivă, unde l-au depistat pe proprietarul câinelui. Marian Zulufescu, de 58 de ani, din Năvodari, proprietarul terenului, a declarat faptul că el nu a lăsat câinele liber, ci că cineva a încercat să îi spargă locuinţa şi că i-a dat drumul câinelui. Rottwailerul fost ademenit cu mâncare şi închis într-un ţarc, pentru a nu ataca şi oameni. „După ce am fost anunţat de mai multe persoane, am fost la postul de poliţie din Năvodari şi împreună cu poliţia am identificat proprietarul câinelui“, a declarat reprezentantul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa, Zeadin Murat. Proprietarul a fost sancţionat, iar oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili dacă animalul a scăpat sau dacă este vorba de neglijenţa proprietarului. Marian Zulufescu şi-a luat câinele şi l-a dus iar la terenul pe care îl deţine în Mamaia Sat. Zeadin Murat a declarat faptul că patrupedele comunitare au fost rănite, însă nu foarte grav.

Amintim că, în urmă cu doi ani, proprietarul a mai avut o problemă cu câinii, după ce persoane necunoscute i-au furat din aceeaşi curte doi rottwaileri de pază foarte agresivi. Cîinii erau folosiţi de Marian Zulufescu, din 2004, pentru paza bunurilor de pe terenul său. Proprietarul i-a căutat pe Corg şi Hain, cele două patrupede în vârstă de opt şi respectiv patru ani, timp de mai multe ore prin tot satul, dar eforturile sale au fost zadarnice. De pe proprietate nu s-a furat nimic altceva, iar Zulufescu presupunea, la acea dată, că unul dintre motive furtului este acela de a-i folosi pe câini la montă, pentru calităţile lor genetice, întrucît un pui dintr-un astfel de exemplar ar costa în jur de 700 de euro.