Rouge, noua „găselniţă” a lui Costi Ioniţă, la o nouă melodie

Adriana Alexandru, alias Rouge, are 28 ani şi o este nouă blondă care încearcă să pătrundă, cu greutate, în jungla show-biz-ului autohton. După „Baccia Mi”, aceasta recidivează cu un mix al melodiei „U Got My Style”, a Laurei Andreşan. Cunoscută mai mult în Grecia, unde este imaginea casei de modă Rebecca Blu, ca fotomodel de succes, debutanta pe scena clubbingului autohton este o „găselniţă” a compozitorului Costi Ioniţă.

Adriana a studiat canto la Universitatea „Spiru Haret” şi, pentru că nu a investit degeaba „trei mii jumate’” în nişte silicoane, apare pe la diferite emisiuni pozând în afaceristă de succes. Iar pentru că imaginea şi talentul nu sunt la îndemâna oricui, cea mai simplă metodă este să apară prin diverse reviste şi interviuri fără lenjerie intimă. Metoda este, însă, deja răsuflată, deşi concurenţa este acerbă, existând clubberiţe, de genul Miki Love, care prestează prin cluburi mixând ore în şir dezbrăcate, pentru a atrage atenţia de la zgomot la „minunile” chirurgiei plastice.