Rovana Plumb nu poate fi urmărită penal. Cererea DNA, respinsă!

Deputaţii au respins marţi cererea DNA de urmărire penală a Rovanei Plumb, în dosarul "Insula Belina", cu 183 de voturi împotrivă şi 99 de voturi pentru. Fostul ministru al Fondurilor europene, Rovana Plumb, a declarat, marţi, în plenul Camerei, că dosarul penal în cazul său este rezultatul unui abuz, ea menţionând că adversarii politici ai PSD, folosind instrumente nedemocratice şi abuzive, doresc ca PSD să nu mai fie la guvernare. „Azi vă învederez că e vorba de un abuz născut din dorinţa unora care nu înţeleg şi nu respectă democraţia adevărată şi faptul că la guvernare se ajunge doar prin votul cetăţenilor. (...) E evident că adversarii noştri politici, folosind aceste instrumente nedemocratice şi abuzive, doresc ca noi să nu mai fim la guvernare”, a spus Plumb, în plenul Camerei, care urmează să se pronunţe asupra cererii DNA de încuviinţare a urmării penale în cazul său.

„Observaţi că se crează un precedent nociv şi instrumente paralele străine principiilor statului de drept prin care se declanşează o represiune nedreaptă împotriva membrilor Guvernului, având ca unic argument apartenenţa politică. Ne aflăm în faţa unui joc periculos al percepţiei, se încearcă permanent inducerea în eroare prin metode menite să servească unui singur scop: demonizarea PSD, compromiterea unui întreg program de guvernare şi răsturnarea votului popular, aşa cum s-a întâmplat la referendum şi la votul din Diaspora, la alegerile prezidenţiale”, a adăugat Rovana Plumb. Ea a menţionat că, din punctul său de vedere, acest dosar penal nu ar trebui să existe, fiind rezultatul unui abuz. „Fac precizarea expresă că nu sunt vinovată. Mi-am desfăşurat activitatea cu respectarea strictă a legilor, fiind conştientă de misiunea importantă avută. Nu am avut nicio înţelegere în afara legii, nu mi s-a solicitat, nu am acordat sprijin ilicit nimănui”, a mai spus Rovana Plumb. Ea a spus că nu a greşit cu absolut nimic şi a subliniat că ambele HG sunt legale şi au avizele de legalitate. „Nu pot fi complice la o faptă care nu e infracţiune. Vă rog să vă daţi votul aşa cum vă dictează conştiinţa. Votul pe care îl veţi da nu e pentru Rovana Plumb, e pentru a pune capăt domniei abuzurilor”, a spus fostul ministru.

Plenul Camerei Deputaţilor a decis, marţi, dacă încuviinţează cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul fostului ministrul Rovana Plumb, vizată în dosarul Belina. Comisia juridică a hotărât respingerea cererii. Membrii Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor au decis, luni, cu 14 voturi ”împotrivă” şi nouă ”pentru”, să respingă cererea DNA de încuviinţare a începerii urmăririi penale împotriva fostului ministru Rovana Plumb. „Mi-am expus punctul de vedere. Am subliniat faptul în mod expres că sunt nevinovată, referitor la acuzaţia pe care o aduce DNA, de complicitate la abuz în servicu, spunând foarte clar şi ferm că niciodată nu am încălcat legea, în toată activitatea de ministru am tratat cu maximă responsabilitate şi am acţionat cu bună credinţă. Niciodată nu am avut cu vreo persoană vreo înţelegere ilicită sau nu am ajutat sau sprijinit în premise nelegale vreo persoană”, a spus Plumb, la ieşirea de la audieri. DNA a cerut sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Rovana Plumb, fost ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice la data faptei, în legătură cu săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, în dosarul care o vizează şi pe vicepremierul Sevil Shhaideh, referitor la trecerea ilegală a unei părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. Sursa mediafax.ro.