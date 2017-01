Rovinieta - ecuson are zilele numărate

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România (CNADR) va schimba, începînd din această vară, modelele actuale de roviniete. Contractul pentru achiziţionarea celor zece milioane de roviniete matcă-cupon va costa compania peste patru milioane de euro. „Noul model de rovinietă costă cu circa 30 - 40% mai mult, respectiv între 25 şi 60 de cenţi. Tipărirea noilor modele de roviniete va costa, în medie, 40 cenţi pe bucată. În funcţie de cerere, vor fi tipărite, la comandă, aprox. 10 milioane de roviniete matcă-cupon, de trei ori mai multe decît în 2006”, a declarat directorul comercial în cadrul CNADNR, Ecaterina Munteanu. Reprezentanţii companiei spun că şi tipărirea rovinietei matcă-cupon cu valabilitate de un an va fi mai scumpă decît cea cu valabilitate de o zi. “Noutatea acestor modele de roviniete matcă-cupon sînt elementele de siguranţă punctuale, care pot fi idenficate de angajaţii CNADNR. Pentru noile modele de rovinietă, vom schimba hîrtia. Pentru rovinietele cu valabilitate de 12 luni se foloseşte o hîrtie mult mai rezistentă decît pentru cele cu valabilitate de una sau şapte zile”, a mai declarat Munteanu. Aceasta a precizat că fiecare categorie de vehicul va avea rovinietă de culoare diferită. “Actuala rovinietă-ecuson are culoarea galbenă. Noile modele de rovinietă cu valabilitate de o zi vor avea culoarea predominantă roşie, cele cu valabilitate şapte zile vor avea culoarea violet, iar cele cu valabilitate de 30 de zile vor avea culoarea verde. Rovinieta valabilă un an va avea culoarea albastră”, a încheiat directorul CNADR. Noul model de rovinietă va fi format din matca ce se aplică în partea din stînga jos a parbrizului vehiculului, care atestă perioada de valabilitate, şi cuponul cu aceeaşi serie cu matca, pe care este înscris numărul de înmatriculare al vehiculului.