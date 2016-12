Rovinieta electronică intră în vigoare de vineri!

Începând de la 1 octombrie intră în vigoare ordonanţa prin care se introduce rovinieta electronică. Amintim că actul normativ trebuia aplicat de la 1 august, dar Guvernul a decis o amânare de două luni, deoarece noul sistem de plată şi control nu era funcţional. Pentru autoturisme, tarifele prevăzute în ordonanţă sunt 3 euro pentru o săptămână, 7 euro pentru 30 de zile, 13 euro pentru 90 de zile şi 28 de euro pentru un an. Rovinieta electronică reprezintă sistem de plată şi verificare a existenţei plăţii taxei de drum prin intermediul unui cip înregistrat într-un sistem electronic de urmărire. Toate rovinietele vândute vor fi înregistrate într-o bază de date pe Internet, iar cuponul lipit în geam dispare, tot pentru economie. Şoferul va păstra cel mult chitanţa, dovadă că a făcut plata. În plus, atunci când toate rovinietele vor fi înregistrate în baza de date, poliţiştii vor cunoaşte care maşină are rovinieta valabilă, tastând numărul de circulaţie al vehiculului.