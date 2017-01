Rovinieta va putea fi plătită şi pentru perioade mai mici de un an

Pentru a putea circula pe drumurile naţionale, şoferii români sînt obligaţi prin lege să plătească taxa de folosire a infrastructurii rutiere, cunoscută sub numele de rovinietă. Stabilită în funcţie de categoria vehiculului, masa totală autorizată sau emisiile poluante, rovinieta a fost primită cu reticenţe de şoferii care se deplasau destul de rar în afara localităţii de domiciliu, dar erau obligaţi să plătească taxa pentru un an întreg. Totuşi, începînd din acest an, taxa de utilizare a şoselelor naţionale poate fi plătită pentru o perioadă mai scurtă de timp. Aceasta va putea fi achitată la peste 500 de oficii poştale, filialele CEC, centre naţionale, precum şi în marile reţele de distribuţie a carburanţilor, pentru o perioadă de şapte zile, 30 de zile, trei luni, şase luni sau un an. Documentele necesare achiziţionării rovinietei sînt certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului, în timp ce pentru maşinile cumpărate în leasing este nevoie de o copie a contractului. În cazul firmelor, va fi prezentat şi certificatul unic de înregistrare a societăţii. Cuantumul taxei de drum pentru un an este de 24 de euro pentru autoturismele non-Euro, 21 de euro la modelele care respectă normele de poluare Euro I, respectiv 16,8 euro pentru Euro II. În cazul microbuzelor va fi achitată o taxă anuală de 216 euro (non-Euro), 210 euro (Euro I) şi 204 euro (Euro II). Posesorii de autocare vor plăti 510 euro (non-Euro), 450 de euro (Euro I) şi 390 de euro (Euro II). Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală mai mică de 3,5 t, taxa de rovinietă variază de la 60 la 90 de euro. Taxa de drum pentru autovehiculele cu masa totală maximă între 3,5 şi 7 t va fi cuprinsă între 210 euro şi 240 de euro, în timp ce la camioanele de peste 7 t, dar mai mici de 12 t, valoarea rovinietei variază de la 420 la 540 de euro. În funcţie de masa totală maximă autorizată, numărul de axe şi emisiile poluante, posesorii de camioane grele vor achita o taxă anuală cuprinsă între 450 şi 576 de euro, pentru camioanele cu cel mult trei axe, şi între 750 şi 930 de euro pentru vehiculele cu cel puţin patru axe. Cuantumul amenzilor aplicate pentru neachitarea taxei de drum va fi cuprins între 300 şi 450 de lei în cazul autoturismelor, pînă la 2.500 de lei pentru microbuze, şi între 3.000 şi 4.500 de lei pentru autocare. În acelaşi timp, vehiculele destinate transportului de marfă vor plăti amenzi de pînă la 7.000 de lei.