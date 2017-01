Rovinietele se pot cumpăra şi de la Poştă

Îndelung discutata problemă a rovinietelor şi-a găsit, în sfîrşit, soluţia. Începînd din această lună, Poşta Română anunţă că oferă clienţilor posibilitatea eliberării rovinietelor pentru perioade mai mici de un an, în baza convenţiei încheiate cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR). Astfel, tariful se calculează diferenţiat, în funcţie de perioada de valabilitate a rovinietei: 7 zile, 30 zile sau 6 luni. Achitarea contravalorii rovinietelor se poate face într-un număr de 700 oficii poştale din întreaga ţară, dintre care peste 500 sînt informatizate, permiţînd tarifarea automată şi editarea informatică a documentelor care atesta efectuarea plăţii. CNADNR ţine însă să precizeze că rovinietele cu un termen de valabilitate de 3 luni nu pot fi eliberate din cauza unui motiv foarte simplu: pentru aceasta perioadă nu este prevăzut niciun tarif. O altă schimbare s-a petrecut la modalitatea de achitare a tarifului anual de utilizare a drumurilor naţionale. Tot din această lună, achitarea în rate a acestui tarif anual, indiferent de stadiul ratelor restante, a fost eliminată. Clienţii pot solicita, în continuare, eliberarea rovinietei cu 30 de zile înainte de data de începere a valabilităţii acesteia. Astfel, cei care călătoresc doar cîteva zile pe an, pot profita acum de noile perioade de valabilitate a rovinietei, nemaifiind obligaţi ca, pentru o scurtă perioadă de părăsire a oraşului în care locuiesc să trebuiască să plătească aprox. 70 de lei, adică preţul integral al unei roviniete valabile un an întreg.