Roxana Ciuhulescu, prima femeie care face şcoala civilă de pilotaj

Roxana Ciuhulescu a devenit cunoscută şi datorită pasiunii sale pentru sporturi extreme. De curînd, ea s-a înscris la Becker Aviation, prima şcoală de pilotaj de elicoptere din Romania, fiind şi prima femeie din ţară care face acest lucru. “Îmi doresc să zbor de cînd eram copil. Mama îmi lua tot felul de jucării - astronauţi, pentru că visam să zbor şi o înnebunisem cu dorinţa mea de a ajunge pe lună. Acum cîţiva ani am fost chiar în Australia, pentru a face şcoala de aviaţie militară, dar nu am putut să mă înscriu pentru că, surprinzător, sînt prea înaltă, limita de înălţime fiind de 1.87m. Iniţial, am vrut să mă înscriu la şcoala de pilotaj de avioane, dar elicopterul mi se pare mai interesant, mai ales că eşti independent de pistă şi ai mai multe opţiuni de aterizare", a mărturisit Roxana.

Fie că face bungee-jumping, scuba-diving sau sare cu paraşuta, Roxana Ciuhulescu este mereu în căutare de senzaţii tari. “Nu investesc bani în maşini, nici în case sau bijuterii, ci îmi place să călătoresc, să urmez diferite cursuri: de raliu, de scafandri, de karting, de zbor. Îmi place să fac mereu lucruri noi, să simt cum creşte adrenalina! Anul trecut am sărit cu paraşuta de la 4000 m!" Cursurile şcolii pe care urmează să o înceapă în curînd se vor concretiza în 180 ore de teorie şi 45 de ore de zbor. “Am patru materii pe care trebuie să le învăţ la perfecţie, una dintre ele fiind meteorologia”, a mai spus vedeta TV. Şcoala se va încheia doar după ce va susţine un examen scris, urmat de unul practic. Pe Roxana o aşteaptă muncă multă, dar şi rezultatele vor fi pe măsură, pentru că, după ce va trece de aceste probe, se va putea lăuda cu licenţa internaţională de pilot particular.