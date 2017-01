Roxana Ciuhulescu şi-a luat a treia licenţă de scafandru

Frumoasa şi… impunătoarea vedetă de televiziune Roxana Ciuhulescu s-a întors, de curînd, dintr-o vacanţă pe care a petrecut-o în Sardinia. Roxana a preferat să îmbine ultilul cu plăcutul în vacanţa sa şi a mers la cursuri zi de zi, pentru a învăţa ce înseamnă să dai primul ajutor în caz de infarct, de stop cardiac sau de accident cerebral, luîndu-şi, la final, cea de-a treia licenţă de scafandru, cea de prim ajutor. „Vacanţă sub apă!”, aşa îşi descrie Roxana vacanţa de anul acesta, petrecută alături de soţul ei, însă fără fetiţa lor, Ana Cleopatra. „Acum trei săptămîni am făcut un test, am luat-o pe Ana cu noi la mare, pentru un weekend, să vedem cum va reacţiona, dar nu s-a adaptat şi din acest motiv am renunţat la ideea de a lua şi copilul cu noi în concediu”, a explicat vedeta lipsa fetiţei din această vacanţă.

Unul dintre motivele pentru care Roxana a făcut cursurile de scafandru a fost că micuţa Ana Cleopatra i-a lipsit foarte mult şi şi-a dorit să facă ceva care să îi ocupe aproape tot timpul, dar ce îşi dorea de foarte mult timp era să îşi ia a treia licenţă de scafandru, cea de prim ajutor -Rescue Scuba Diving. „Cursul a durat cinci zile, cu teorie şi practică. Împreună cu instructoarea mea, Olga Passarin, care, de profesie, este medic la un spital din Milano şi totodată, instructor Master Scuba Diver la centrul Sub Tavolara din Olbia, am învăţat ce înseamnă să dai primul ajutor în caz de infarct, stop cardiac, accident cerebral, leşin sau lucruri care te duc în pragul pierderii cunoştinţei”, a mai spus vedeta de televiziune, care doreşte să devină, la anul, instructor Dive Master.

Timp de zece zile, cît a stat în Sardinia, Roxana a făcut scufundări în fiecare zi, ajungînd pînă la o adîncime de 30 de metri, printre baracude, morene, căluţi de mare şi mulţi peşti coloraţi, explicînd de ce nu s-a bronzat. „Vacanţa a fost binevenită pentru amîndoi, şi pentru mine şi pentru soţul meu, astfel am putut să ne încărcăm bateriile, să ne bucurăm de mare, de soare şi de iubire”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.