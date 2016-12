Roxana Nemeş a fost suspectă de cancer la sân

În urma unui control medical, Roxana Nemeş a aflat cu stupoare că are, la unul dintre sâni, un nodul de dimensiuni îngrijorătoare. Verdictul medicilor a căzut ca un trăsnet asupra cântăreţei, căreia i s-a spus că sânul ar trebui extirpat. Totuşi, artista a neglijat problemele de sănătate din cauza programului încărcat şi a concertelor pe care le-a avut în ultimii ani.

Sfătuită de mama sa, care lucrează în domeniul medical, aceasta nu a recurs la operaţie şi a ales să se trataze cu produse naturiste. Din fericire, nodulul s-a micşorat, iar cel puţin pentru moment, a fost exclusă varianta intervenţiei chirurgicale. „M-am speriat foarte tare când am aflat. Aveam 18 ani pe atunci, iar medicul mi-a spus că trebuie să mă opereze. După ani întregi de tratament numai cu produse naturiste, am fost, recent, la un consult medical şi am aflat că nodulul s-a micşorat, nu a dispărut, însă nu sunt şanse ca acesta să devină malign. Anul trecut, bunica mea a murit din cauza cancerului la sân şi acest lucru m-a îngrozit. Mi-a fost teamă să nu fie vorba despre ceva ereditar”, a spus Roxana Nemeş