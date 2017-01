Roxana Nemeş, imaginea unei clinici din Turcia

Roxana Nemeş a devenit de curând, alături de Andreea Marin, imaginea clinicii de detoxifiere din Bodrum, Sianji Well-Being Resort din Turcia. Artista fost deja în Asia Mică, pentru a realiza sedinţa foto ce va apărea în catalogul de prezentare al hotelului de cinci stele şi al clinicii de lux, dar a şi încercat cura de detoxifiere şi s-a declarat extrem de încântată de aceasta.

„În urmă cu trei ani, am fost invitată să susţin un recital în Turcia, chiar la acest stabiliment de lux, şi patronii de aici m-au plăcut foarte mult! De atunci, am ţinut legătura cu ei, am mai fost să cânt acolo şi, anul acesta, mi-au propus să le promovez clinica şi hotelul! Andreea Marin este şi ea în continuare imaginea clinicii, aşa că, împreună, vom milita pentru sănătate şi frumuseţe, mai ales că sunt mulţi turişti şi, în special, români, care sunt adepţii acestor cure de detoxifiere”, a declarat Roxana Nemeş.