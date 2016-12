„Roxana, vino înapoi acasă!”

Mama unei fete de 13 ani, din Constanţa, trăieşte un adevărat coşmar, după ce fiica ei a dispărut, marţi, fără urmă. Femeia spune că adolescenta, Roxana Marin, a plecat marţi, în jurul orei 11.30, de acasă către şcoală. Părea o zi normală, dar s-a transformat într-un calvar. Rodica Marin povesteşte că, la un moment dat, a fost sunată de dirigintele clasei în care învaţă fata. Acesta i-a spus că Roxana nu a ajuns la cursuri şi a întrebat-o ce s-a întâmplat. Femeia se gândeşte acum la ce este mai rău şi speră din tot sufletul că întreaga poveste este doar o răzbunare adolescentină. “Luni am certat-o pentru că a luat o notă mică la fizică şi i-am confiscat telefonul mobil, un iPhone. I-am dat un altul care nu este performant. Este prima dată când pleacă de acasă, niciodată nu a mai lipsit. Mereu mă suna şi mă anunţa ce face, dacă întârzie, mă ţinea la curent cu absolut tot. Mă gândesc că poate acum a vrut să se răzbune că am certat-o, că i-am luat telefonul, nici nu ştiu. Am căutat-o la morgă, la spitale, dar nici urmă de ea… De câteva zile s-a împrietenit cu o fată, despre care am aflat că lipseşte, la rândul ei. Am înţeles de la tatăl ei că nu este prima dată când dispare de acasă şi că de fiecare dată a revenit după câteva zile”, a declarat Rodica Marin. Disperată, femeia a mers la Secţia 2 Poliţie şi a reclamat dispariţia fiicei sale. Ea le-a spus anchetatorilor că, în momentul în care a plecat de acasă, Roxana Marin era îmbrăcată cu o pereche de blugi, o bluză de trening mov, o vestă din fâş de aceeaşi culoare şi purta pantofi sport negri. Adolescenta avea un ghiozdan de culoare roz. Semnalmentele Roxanei Marin sunt: 1,73 metri înălţime, 50 de kilograme, constituţie atletică, faţă ovală, ochi căprui, păr negru, lung până la talie. Femeia a aflat de la colegii fiicei sale că cele două adolescente au fost văzute ultima dată, marţi după-amiază, pe bulevardul Tomis, în zona Boema.

ALERTĂ! Ieri, femeia a început să împartă fotografii cu fiica sa prin mall-urile din Constanţa, în baruri, dar şi la taximetrişti, în speranţa că cineva o va vedea şi îi va telefona. Femeia i-a transmis, cu lacrimi în ochi, un mesaj fetei, în speranţa că aceasta îl va citi şi se va întoarce acasă. “Vreau să ştiu că este în viaţă, că e teafără. Să mă contacteze, măcar să ştiu că este bine şi să vină înapoi acasă!”. Cetăţenii care o văd pe adolescentă sau care pot furniza orice informaţii în legătură cu acest caz sunt rugaţi să contacteze Secţia 2 Poliţie sau dispeceratul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, la numărul de telefon 0241.611.364, interior 20005. De asemenea, aceştia pot lua legătura cu mama fetei, la numărul de telefon 0723.549.008.