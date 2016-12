Ruby a lansat remixul “Get High”

Tânăra solistă dobrogeancă Ana Claudia Grigore, mai cunoscută sub numele de scenă Ruby, originară din Medgidia, îşi promovează, la începutul acestui an, remixul celui mai recent single al său, “Get High”. Noua piesă a fost finalizată în luna noiembrie a anului trecut, în colaborare cu Juan Magan, un artist de succes din Spania, care a colaborat cu nume cunoscute din toată lumea, printre care şi mangalioata Inna. La lansarea de ieri, pe Facebook, Ruby le-a transmis fanilor care i-au apreciat remixul următorul mesaj: „It was made by BassType - a very talented kid\", referindu-se la faptul că melodia prelucrată a fost realizată de către tânărul DJ şi producător Basstype.

Tânăra din Medgidia şi-a făcut debutul pe scena muzicală cu piesa „Touch Me” - care a cucerit nu numai topurile româneşti, ci şi pe cele din Turcia - şi intenţionează să se avânte, mai departe, în showbiz-ul autohton.

Juan Magan a colaborat cu numeroase nume cunoscute ale scenei muzicale din ţară şi străinătate precum: Paulina Rubio, Juanes, Nelly Furtado, Pitbull, Bob Sinclar şi Inna - cu care acesta a înregistrat piesa „Un Momento”, ce apare ca bonus-track pe albumul „Hot”, varianta pentru Spania. Iniţiativa pentru această colaborare aparţine producătorului spaniol, care a contactat-o pe Ruby pe profilul ei de Facebook, exprimându-şi dorinţa de a face un remix pentru primul single al artistei „Touch Me”. Astfel, cei doi au decis să înregistreze piesa „Get High”, care a fost compusă de Red Base Production.