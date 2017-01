Rudele ultimei victime au povestit filmul capturării lui Chiper

După două termene de judecată extrem de tensionate, la Tribunalul Constanţa s-a desfăşurat, ieri, cea de a treia înfăţişare a procesului penal în care Remus Ştefan Chiper este acuzat de uciderea cu sînge rece a trei bărbaţi. Pentru prima dată în acest dosar, audierile nu au mai fost tulburate de rudele victimelor, iar zece jandarmi au vegheat la desfăşurarea în condiţii normale a procesului. Absolut toţi cei care au intrat în sală au fost controlaţi la sînge de către militarii Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului (IJJ) Constanţa, care au folosit detectoare de metale pentru depistarea armelor albe sau de foc şi au confiscat toate obiectele contondente care ar fi putut fi folosite ca proiectile. După cum se ştie, aceste măsuri de siguranţă au fost luate după ce la primul termen din dosar, rudele ultimei victime a lui Chiper, şi anume Omer Arun, au aruncat cu diverse obiecte în bărbatul aflat în boxa acuzaţilor. Şedinţa de judecată de ieri s-a încheiat fără incidente, dar spiritele s-au încins imediat după ce rudele victimelor au ieşit din sală. Melec Omer, mama lui Arun Omer, şi-a vărsat furia asupra unei mătuşi a victimei Claudiu Bărbulescu, crezînd că de fapt aceasta este rudă cu asasinul. După ce lucrurile s-au lămurit, Melec Omer a adresat din nou ameninţări la adresa soţiei şi copilului lui Chiper, "promiţînd" că aceştia vor avea soarta fiului său.

Asasinul a fost prins de rudele lui Omer Arun

Deşi iniţial poliţia constănţeană s-a lăudat cu prinderea lui Chiper "prin mijloace specifice", adevărul este cu totul altul. Asasinul ar fi scăpat probabil dacă cei din familia lui Omer Arun nu ar fi declanşat o adevărată vînătoare pe străzile Constanţei, care s-a finalizat cu capturarea suspectului. Ieri dimineaţă, instanţa i-a audiat, în calitate de martori, pe fraţii Gihan şi Beinur Memet, cei care au avut principalul merit în capturarea lui Chiper, pe 28 martie 2006. "Am fost sunat de fratele meu Beinur, care mi-a povestit că Omer Arun, cumnatul său, a dispărut şi m-a rugat să îl ajut să îl caute prin oraş. Mi-a spus că Arun plecase să vîndă maşina Mercedes E Class, cu numărul de înmatriculare CT-63-NOS şi că nu s-a mai întors şi nici nu mai răspunde la telefon, ceea ce era ciudat. După o zi, am depistat în trafic Mercedesul lui Omer şi am văzut că la volan era un alt bărbat, iar în dreapta acestuia se afla o femeie. I-am urmărit prin oraş şi l-am sunat şi pe fratele meu care, pînă la urmă, a reuşit să le taie faţa şi să îi blocheze în trafic", a declarat sub jurămînt Gihan Memet, taximetrist la o firmă constănţeană. Cumnatul lui Omer Arun, Memet Beinur, a povestit că a cerut ajutorul fratelui său după ce poliţiştii i-au spus că trebuie să aştepte 48 de ore pînă cînd Arun va putea fi declarat dispărut. "În ziua dispariţiei i-am spus lui Arun că pot merge cu el la clientul care voia să îi cumpere maşina. Se văzuseră deja de vreo două ori şi de la Arun ştiam că pe cumpărător l-ar chema Ghiaţă. Arun m-a refuzat şi a mers singur", a afirmat cumnatul victimei. Acesta a mai spus că vînzarea a fost amînată cîteva zile, după ce Chiper l-a sunat pe Arun şi i-a cerut acestuia să îl mai păsuiască cu plata, motivînd că "nu i-au intrat banii în cont". Memet Beinur a povestit că în momentul în care fratele său l-a anunţat că a găsit Mercedesul lui Arun în trafic, poliţiştii se aflau la locuinţa familiei Omer, recoltînd probe. Memet Beinur a plecat în urmărirea suspectului, însoţit de tatăl victimei, Omer Giumali, şi de cumnatul Leontin Petrov. După încheierea audierilor, instanţa a acordat un nou termen în acest dosar, cerînd ca la următoarea înfăţişare să fie citaţi cu mandat de aducere martorii Leontin Petrov şi Luminiţa Iordache, femeia aflată în maşină cu Chiper în momentul prinderii acestuia, precum şi alte patru persoane care pot da relaţii cu privire la faptele comise de Chiper. Uciderea lui Omer Arun, de la finele lunii martie 2006, este ultima dintr-o serie de trei asasinate. Victimele au fost ucise cu sînge rece de Chiper şi apoi aruncate în Canalul Dunăre-Marea Neagră, împachetate în folie de plastic şi cu greutăţi legate de picioare. Chiper şi-a recunoscut crimele, spunînd că i-a ucis pe Pătru şi pe Omer, întrucît avea mari datorii, pe care nu le putea acoperi decît prin vînzarea maşinilor celor doi.