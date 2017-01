Rudele unui deţinut au primit degetul acestuia prin poştă

În luna noiembrie a acestui an, un tînăr, de 26 ani, din localitatea Palazu Mic, a fost încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, după ce instanţa constănţeană l-a condamnat la trei ani de închisoare pentru furt. La începutul lui decembrie, Gheorghe Păduraru a trimis rudelor sale o scrisoare prin care le povestea despre viaţa din puşcărie şi le-a urat sărbători fericite. Ieri, un nou plic expediat de tînăr a ajuns în cutia poştală a mătuşii lui, Georgeta Carp: “Cînd am deschis plicul m-am îngrozit. În interior am descoperit degetul mic de la mîna stîngă a nepotului meu”. În scrisoare nepotul femeii spunea că a împrumutat de la un alt deţinut 15 pachete cu ţigări şi

i-a promis acestuia că i le va înapoia pe 14 decembrie. Tînărul a relatat în continuare că nu a putut să facă rost de cele trei cartoane de “Viceroy”, motiv pentru care ar fi fost pedepsit de colegul de celulă care i-ar fi tăiat degetul. Mai mult deţinutul l-ar fi ameninţat că dacă pînă sîmbătă nu-şi va achita datoria se va alege şi cu alte mutilări. Disperat, tînărul a cerut ajutorul familiei pentru a scăpa cu viaţă. “Nu înţeleg cum este posibil aşa ceva. Am să încerc să îl ajut, dar nici eu nu prea am bani. De asemenea, am să depun plîngere”, a spus indignat Marian Păduraru, fratele deţinutului. Rudele tînărului sînt de părere că tot incidentul a fost pus la cale de către Sorin Mortoi, cel de la care a furat. “Nepotul meu lucra la ferma lui Mortoi, iar cînd a venit ziua de plată acesta a refuzat să îi dea banii. Supărat, Gheorghe Păduraru a intrat în casa lui şi i-a furat aur în valoare de vreo zece milioane. Sînd convinsă că tot patronul fermei este cel care a pus la cale mutilarea nepotului meu, nu este prima dată cînd ne ameninţă”, a adăugat Gheorgeta Carp. Ea susţine că nepotul ei a mai ispăşit alţi trei ani de închisoare la Poarta Albă, tot pentru furt, dar nu a avut niciun fel de probleme.