Rugbyștii de la CSO Ovidiu, premiați pentru titlul național

Performanța este întotdeauna răsplătită, iar de acest lucru s-au bucurat, ieri, și tinerii jucători de la echipa de rugby CSO Ovidiu. După un parcurs de excepție în acest sezon al Campionatului Național U14, formația pregătită de Bogdan Cristea a reușit să devină campioană națională. Puștii de astăzi - să sperăm, viitorii campioni la seniori de mâine - au învins la pas și echipele întâlnite la turneul final al campionatului, disputat la București, încheind sezonul cu victorii pe linie la ultimele trei turnee disputate (Constanța, Iași și București). După 40-0 cu Aurora Băicoi, 42-3 cu Dinamo București - ambele meciuri în grupă, a urmat semifinala cu CSM București, câștigată de constănțeni cu 14-7. Finala cu Câmpia Turzii a adus titlul mult visat, victoria cu 19-7 fiind sărbătorită îndelung. Un succes care va rămâne în memoria tuturor copiilor, a antrenorilor care au reușit să-i îndrume spre performanță și, nu în ultimul rând, a părinților care i-au îndreptat către sport. Copiii nu l-au uitat ieri nici pe primarul localității Ovidiu, George Scupra, de sprijinul căruia s-au bucurat în tot acest campionat, și i-au făcut o vizită-surpriză cu ocazia ședinței Consiliului Local. "Am mers pentru a-i mulțumi pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în tot acest sezon și i-am oferit o diplomă și o medalie de campion. Echipa a fost premiată pentru această performanță, iar banii care ni se vor acorda vor fi folosiți pentru un cantonament în primăvara anului viitor, de aproximativ zece zile, în sudul Franței, unde vom beneficia de condiții excepționale de pregătire", a precizat antrenorul Bogdan Cristea. Iată și lotul care a adus titlul național la Ovidiu: Florian Ciocoiu, Cosmin Petcu, Răzvan Duțu, Livian Pătrașcu, Carol Class, Nicolae Cojocaru, Marius Dobre, Alexandru Cocioaică, Ilie Scarlat, Teodor Mușat-Hristodorescu, Andrei Bucureșteanu, Cosmin Bălan, Ștefan Popa, Bogdan Frigioiu, Robert Glejdan, Robert Flavă, Sebastian Veru, Sebastian Ciobanu, Adrian Manu, Bogdan Ilie, Eugen Toma, Adrian Hamu, Nicu Popov, Răzvan Radu, Marian Coadă, Ștefan Burlăcel, Teodora Gheorghe și Luca Simionescu.

TITLU NAȚIONAL ȘI PENTRU CUMPĂNA. Puștii categoriei U10 de la AS Victoria Cumpăna au confirmat și ei evoluțiile entuziasmante din acest sezon, devenind campioni naționali ai categoriei mai sus amintite. Pregătiți de Florin Băcioiu, tinerii jucători de la Victoria Cumpăna au trecut pe rând, la turneul final, de Dinamo Bucureşti (15-0), Olimpia București (10-0), CSS Bârlad (30-0), ACS Flamingo (40-0), pentru ca în finală să învingă pe RC Antonio Junior, rivala din acest an, cu 15-0. „Am încheiat întreg sezonul doar cu victorii, un lucru de care suntem mândri. Este un suflu important pe care ni-l oferă acest titlu, mai ales că este doar primul an în care participăm la o competiție. Mulțumim Primăriei Cumpăna, celor de la Portul Constanța, care ne-au ajutat cu antrenamentele, dar și părinților. Meritul cel mai mare este însă al copiilor“, a declarat antrenorul Florin Băcioiu. De remarcat faptul că David Pătru a câștigat titlul de cel mai bun jucător la toate cele patru turnee din acest sezon! Lotul campionilor de la AS Victoria Cumpăna: Matei Ionescu, Mihai Andrei, Leonard Calotă, Gabriel Răducanu, Andrei Chelaru, Iusein Ibram, Alex Panait, Hristu Puiu, Robert Cucu, Andrei Cârtă, David Pătru, Mădălin Mistode, Robert Anghel, Silviu Albu, Alexandru Neagu, Robert Diaconu, Florentin Buga, Andrei Stan, Marian Broju, Cristian Manu.