Rugbyştii constănţeni au îngenuncheat campioana

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a obţinut, sâmbătă, pe stadionul “Mihai Naca“, o victorie care l-ar fi făcut mândru şi pe regretatul antrenor al “marinarilor“. Condamnaţi să câştige pentru a-şi păstra locul 3 în ierarhia generală, rugbyştii constănţeni au învins, cu 26-16 (19-13), campioana CSM Baia Mare, la capătul unui meci pe care l-am dori repetat în fiecare etapă. Farul a început în forţă, iar după numai cinci minute, la primul atac în jumătatea băimăreană, Turashvili a înscris primul eseu al meciului, transformat cu siguranţă de debutantul Titus Howard. Din păcate, Agiacai s-a accidentat la faza eseului, părăsind terenul, urmat în min. 15 de Ivan, scos pe targă după un placaj violent al unui adversar. Fără doi jucători de bază, Farul s-a distanţat în min. 18 la 10-0, Howard reuşind un drop-goal din 22-ul advers. Replica campioanei a venit prompt, Dimofte - lovitură de pedeapsă în min. 21 şi apoi Bălan - eseu transformat de acelaşi Dimofte în min. 23, restabilind egalitatea pe tabelă. Farul nu a acuzat şocul, Howard reuşind până la pauză să aducă Farului încă nouă puncte - 2 l.p şi un drop-goal, faţă de doar trei ale băimărenilor. Oaspeţii a încercat să răstoarne situaţia de pe tabelă în partea secundă, dar apărarea Farului a funcţionat perfect, stopând de fiecare dată încercările de eseu. Mai mult, în min. 70, Jantjies a executat rapid o margine la Howard din 22-ul advers, iar uvertura Farului a adus alte şapte puncte (eseu şi transformare) care au stabilit scorul final: RCJ Farul - CSM 26-16. O victorie care păstrează intacte şansele de calificare ale formaţiei constănţene de pe poziţia a 3-a în semifinale.

MOTIVAŢIA A FĂCUT DIFERENŢA. „Am dat dovadă de caracter, am arătat că ştim să jucăm rugby şi că nu suntem uşor de impresionat. Nu am avut niciun fel de emoţie că întâlneam campioana. Motivaţia a făcut diferenţa. Am dorit să lăsăm o impresie bună suporterilor, iar jucătorii au dorit să arate că se pot ridica oricând la valoarea campioanei. Felicit toţi jucătorii pentru dăruire“, a declarat directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. „Am crezut în noi până la final şi am reuşit să câştigăm. Am jucat cu inima, ne-am dăruit şi am fost mai buni “, a spus Bogdan Petreanu, mijlocaşul la închidere al Farului. „Toţi ne-am mobilizat exemplar, s-a văzut că ne-am dorit foarte mult să câştigăm, iar acum ne pregătim pentru meciul cu Steaua“, a precizat şi flanker-ul Alexandru Mitu. Antrenorul Cristian Brănescu era foarte mulţumit la finalul meciului. „Un meci deosebit de greu, aşa cum ne şi aşteptam să fie, pentru că am întâlnit o echipă foarte puternică, dar mobilizarea noastră a făcut ca rezultatul să ne fie favorabil“, a afirmat tehnicianul Farului.

Au evoluat - RCJ Farul: Jantjies, Apostol, Gheară, A. Ilie, Van Wyk, Howard, Ivan, Zapan, Turashvili, Tudosa, Agiacai, Munteanu, Mototolea, Mitu, Petreanu. Au mai intrat: Sasu, Boar, Vîlcu, V. Ilie, Pîrvu, Ionescu; CSM: Neacşu, Pop, Gal, Cătună, Diniş, Dimofte, Podea, Ursache, Rădoi, Bălan, Hristache, Dănilă, Stoica, Dico, Morell. Au mai intrat: Suciu, Rusu, Bârlea, Ailenei, Buduşanu, Botezatu. Au marcat: Howard - 1 eseu, 2 drop-goal, 2lp, 2tr, Turashvili - 1 eseu - pentru RCJ Farul; Bălan - 1e, Dimofte - 3 l.p, 1tr - pentru CSM.

Celelalte rezultate ale etapei: Dinamo Bucureşti - CSM Bucureşti 38-18, CSU Arad - Timişoara 3-43, Steaua Bucureşti - U. Cluj 80-6. Clasament: 1. Baia Mare 54p (562-160); 2. Steaua 54p (432-181); 3. RCJ Farul 44p; 4. Timişoara 43p; 5. Dinamo 29p; 6. CSM Bucureşti 22p; 7. Cluj 7p, Arad 0p.