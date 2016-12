Rugbyştii Farului vor toate punctele la Bucureşti

După trei eşecuri consecutive, împotriva celor mai puternice formaţii ale Superligii Naţionale, RCM Timişoara (campioana), CSM Baia Mare şi Steaua Bucureşti, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa speră să întrerupă această serie negativă. Vineri, la Bucureşti, de la ora 11.30 (în direct pe rugbytv.ro), în etapa a 8-a a Superligii Naţionale, prima a returului, constănţenii pregătiţi de Mircea Paraschiv vor întâlni codaşa CSM Bucureşti, pe care în tur au învins-o destul de greu pe litoral, scor 18-9. De atunci însă, chiar dacă au mai obţinut o singură victorie, “marinarii” au arătat şi lucruri bune, mai ales cu pachetul de înaintare. În schimb, bucureştenii vin după o serie de eşecuri la diferenţe clare: 26-49, în deplasare, cu U. Cluj, 10-65 cu RCM Timişoara, 18-52 cu CSM Baia Mare şi 22-52 cu Steaua Bucureşti, toate pe teren propriu!

„Un meci greu, care se va juca mai mult pe grămadă. Cei de la CSM se mobilizează cel mai mult în partidele cu noi, poate şi din cauză că au în lot mai mulţi jucători constănţeni. Cred că pauza de o săptămână (n.r. - RCJ Farul nu a evoluat în etapa a 7-a) ne-a ajutat să mai punem la punct unele lucruri. Am jucat bine la Timişoara şi cu Steaua, unde am fi putut câştiga, dar acum nu ne mai gândim decât la meciul de la Bucureşti cu CSM. Suntem obligaţi să câştigăm pentru a elimina o candidată la play-off. Începem să ne cunoaştem tot mai bine, iar clubul a avut câteva iniţiative foarte bune pentru a lega cât mai mult echipa. Duminică, spre exemplu, am fost cu toţii invitaţi la ziua lui Florian Constantin (n.r. - director administrativ), unde ne-am simţit foarte bine”, a precizat singurul internaţional român al Farului, Adrian Apostol.

Echipa probabilă de start a Farului: Leon, Oghianu, Pastramă, Agiacai, Raţiu, Cr. Munteanu, Van Neel, N. Ion, Bratu, Jantjies, A. Ilie, D. Harpe, Gheară, S. Harpe, Apostol.

Programul etapei - vineri: Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti (ora 10.00, în direct la TVR 2), CSM Bucureşti - RCJ Farul Constanţa (ora 11.30, rugbytv), U. Cluj - CSM Baia Mare (ora 17.00). Clasament: 1. CSM Baia Mare 24p, 2. RCM Timişoara 23p, 3. Steaua Bucureşti 22p, 4. RCJ FARUL CONSTANŢA 10p, 5. Dinamo Bucureşti 9p, 6. U. Cluj 5p, 7. CSM Bucureşti 4p.