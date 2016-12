Rugby-ul juvenil constănţean, reprezentat la loturile naţionale

În perioada 22-30 martie, la Grenoble (Franţa), reprezentativa de rugby under 18 a României va participa la Campionatul European organizat de FIRA-AER. Tricolorii sunt repartizaţi în Grupa A, alături de Belgia, Germania, Spania, Rusia, Suedia, Cehia şi Polonia. Echipa naţionala under 18 va susţine primul meci sâmbătă, de la ora 15.00, împotriva Rusiei, urmând ca semifinalele să aibă loc pe 26 martie, iar finala pe 29 martie. Din lotul “stejăreilor” fac parte şi doi rugbyşti de la ţărmul mării, Dan Papaiane şi Sabin Strătilă. Ambii sunt campioni naţionali under 16 în 2011 cu LPS “Nicolae Rotaru” (profesori Dumitru Bucur şi Virgil Năstase).

„Sunt copii de mare perspectivă. La nivel de juniori nu am mai avut demult astfel de jucători talentaţi pe aceste posturi (n.r. - Papaiane evoluează ca uvertură-centru, iar Strătilă, ca fundaş-aripă). Sunt exponenţii unei generaţii deosebite, care a apărut în ultimii ani. Visul lor este ca într-o bună zi să facă parte din lotul echipei RCJ Farul Constanţa. Vor avea un prim contact cu rugby-ul european, vor vedea că la nivel internaţional altele sunt reperele în rugby. În plus, faptul că acest turneu se va disputa în Franţa, este din nou un punct de plecare pentru cariera lor sportivă”, a declarat Virgil Năstase, unul dintre antrenorii acestora de la LPS “Nicolae Rotaru”. De menţionat că din lotul naţional under 18 ar fi trebuit să facă parte alţi doi rugbyşti constănţeni. „Este vorba despre Andrei Tarcan şi Florentin Poteleanu, dar, din păcate, amândoi s-au acidentat în timpul ultimului cantonament”, a mai precizat Virgil Năstase. Iată şi componenţa lotului naţionalei României U18 (antrenori Sorin Rus, Florin Nistor şi Laurenţiu Paxaman): Adrian Buiciuc, Alexandru Savin, Ciprian Lucaci, Tudor Butnariu, Cosmin Tihan, Cosmin Manole, Marian Glodeanu, Andrei Iurea, Bogdan Dorofeti, Andrei Chiriac, Cristian Boboc, Bogdan Ciubotaru, Alin Grigore, George Rusu, Alexandru Palii, George Croitoru, Ovidiu Butoeru, Dan Papaiane, Cătălin Neacşu, Raoul Paxaman, Costel Manolache, Daniel Zaharia, Leonard Iancu, George Butum, Sabin Strătilă şi Narcis Borş.

TREI JUNIORI AI FARULUI ÎN LOTUL UNDER 19. Tot la Campionatul European, dar la cel rezervat categoriei under 19 şi la rugby în 7, au fost convocaţi şi trei sportivi de la Rugby Club Judeţean Farul Constanţa. „Mario Arvinte, Albert Ştiopei şi Liviu Dumitru vor reprezenta Constanţa la turneul final al Campionatului European de rugby în 7, din Spania (n.r. - la Palma de Mallorca), programat în luna aprilie. Momentan ei se află la Bucureşti, în cantonamentul echipei naţionale”, a mai spus Năstase. Cei trei, Arvinte, Ştiopei şi Dumitru, sunt campioni naţionali under 18, titlu cucerit anul trecut cu RCJ Farul Constanţa.