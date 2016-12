Ruinele din Detroit atrag turiştii

După ce şi-a declarat falimentul, Detroit, marele oraş din statul american Michigan, înregistrează un aflux de fotografi curioşi care vin să viziteze clădirile abandonate. Oliver Kearney a auzit vorbindu-se de ruine şi de paragina din Detroit, însă la aceasta nu s-a aşteptat: prostituate care se plimbă pe stradă de la 8 dimineaţa, parcări năpădite de buruieni, clădiri acoperite de graffiti roz fluorescent, şcoli goale... A făcut 2.000 de fotografii doar în prima zi. „Niciun alt oraş american nu a cunoscut un declin de atâta amploare. Acesta este cu adevărat genul de lucruri care nu pot fi văzute decât o dată în viaţă”, declară Oliver Kearney, care a văzut toate acestea în timpul unei vizite ghidate.

Oliver Kearney, de 18 ani, arhitect aspirant, şi-a convins tatăl să plece împreună din Marea Britanie spre Detroit, pentru a deveni parte a unei rare industrii ce ia naştere în acest oraş: o vizită ghidată prin uzine, biserici şi şcoli abandonate. Sub îndrumarea ghidului Jesse Welter, cei doi au escaladat o rampă pentru a arunca o privire în interiorul unei gări închise de multă vreme, s-au strecurat printr-o spărtură de gard pentru a urca scările unui fost zgârie-nori de lux, au trecut pe sub nişte porţi pe cale să se năruie pentru a vedea o sală de bal părăsită, unde formaţia The Who îşi susţinuse cândva primul său concert din SUA. „La Detroit poţi înţelege, poţi simţi cu adevărat istoria unui oraş. În Europa, atunci când clădirile ies din uz, ele sunt demolate”, subliniază Kearney. Acest lucru nu este posibil în oraşul american. Detroit numără circa 78.000 de structuri goale, iar demolarea fiecărui imobil rezidenţial abandonat costă în jur de 8.000 de dolari, circa 5.900 de euro, sumă pe care municipalitatea în faliment nu şi-o poate permite. 85% din cei 370 de kilometri pătraţi ai localităţii au înregistrat o scădere a populaţiei în ultimii zece ani, iar încercările de a-i convinge pe investitori de a cumpăra edificii comerciale şi de a le renova au dus în cel mai bun caz la rezultate împărţite. Astfel, proiectele ce vizează transformarea imensei structuri a Michigan Central Depot într-o cazino sau în sediul Poliţiei nu au dus la nimic, această gară rămânând pustie din 1988.

De o perioadă de timp, fotografi vin să imortalizeze acest declin. Doi cetăţeni francezi i-au consacrat chiar o carte: „The Ruins of Detroit”. Însă, de când oraşul şi-a declarat, în iulie, falimentul, hotelurile afirmă că au cunoscut un aflux de vizitatori interesaţi de ruine. Jesse Welter a trebuit să cumpere un minibus de 12 locuri pentru a putea face faţă acestui interes. Welter, în vârstă de 42 de ani, a fost mecanic de aeronautică, apoi reparator de aparate pentru distribuirea de bilete. Bărbatul s-a iniţiat în arta fotografică şi străbate oraşul, făcând instantanee cu clădiri abandonate, fotografii pe care le vinde apoi pe o piaţă a artiştilor. Ulterior, Welter şi-a spus că, dacă alte persoane doresc să vadă clădirile, el ar putea să le fie ghid şi să vegheze asupra securităţii lor, acest din urmă aspect fiind, probabil, cel mai important: în timp ce vizitau, în octombrie, o uzină abandonată, doi turişti au rămas fără maşină, care le-a fost furată, iar alţii au fost agresaţi în timpul periplului lor prin oraş. Şi-a făcut primul său tur ghidat la sfârşitul lui 2011, însă abia anul acesta activitatea sa a căpătat cu adevărat avânt. Clienţii plătesc câte 45 de dolari pentru un tur de trei ore, în timpul căruia explorează unele dintre cele mai celebre structuri părăginite din Detroit. Jesse Welter ştie să pătrundă în clădiri închise pentru public. Ştie care sunt cartierele în care poţi da nas în nas cu haite de câini vagabonzi şi în ce studio de înregistrări materialul este încă acolo, ca şi cum proprietarii ar fi ieşit în urmă cu doar câteva secunde, ca să ia masa. El cunoaşte atât de bine bisericile încât a ajutat un cuplu de tineri să găsească una abandonată pentru a se căsători acolo.

Localnicii îi văd, însă, cu ochi răi pe cei care vin să contemple descompunerea oraşului şi califică acest fenomen drept „pornografie a ruinelor”. Ei ar dori ca vizitatorii să vadă părţile pozitive ale Detroitului, cum sunt terenurile sale abandonate pe care agricultori întreprinzători încearcă să le transforme în grădini urbane. Unii locuitori ai oraşului îl antipatizează în special pe Jesse Welter. Ei i-au scris un mesaj pe pereţii bisericii Sfânta Agnes: „Pleacă, Jesse. Te urâm, pe tine şi tururile tale ghidate”. În statul Indiana, oraşul Gary, altă localitate plină de ruine, exploatează cu succes hoardele de fotografi care se plimbă prin clădirile abandonate: permisul pentru a putea face fotografii costă aici 50 de dolari.