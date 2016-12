Rumer Willis va juca în noul serial ”Beverly Hills 90210”

Fiica cea mare a actorilor Demi Moore şi Bruce Willis urmează să interpreteze rolul Gia, în cel puţin un episod din noul serial ”Beverly Hills 90210”. Acţiunea acestui serial va avea loc în acelaşi liceu, West Beverly High School din Los Angeles. Personajul Gia a fost descris ca o adolescentă lesbiană, pasionată de stilul şi muzica punk, care nu ezită să spună întotdeauna ceea ce gîndeşte. Gia va lucra la ziarul şcolii, intitulat ”The Blaze News”, alături de Navid, rol interpretat de Michael Steger, Adrianna, interpretată de Jessica Lowndes şi Silver, alias Jessica Stroup.

Rumer Willis nu este singurul nume deja celebru care se va alătura distribuţiei acestui serial. Actorul Trevor Donovan, cunoscut pentru rolul din serialul ”Days of Our Lives”, va juca rolul jucătorului de tenis Teddy. Alte personaje celebre din serialul original, precum cele interpretate de Shannen Doherty şi Jennie Garth, vor fi din nou prezente în ”Beverly Hills 90210”. Serialul va reveni la postul The CW începînd din această toamnă. Acesta este al doilea spin-off al seriei ce spune povestea unui grup de adolescenţi privilegiaţi din Beverly Hills. Primul dintre acestea a fost serialul ”Melrose Place”.