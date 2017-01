Runda a doua la a 16-a ediţie a Trofeului “Telegraf”

Etapa a doua a celei de-a 16-a ediţii a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, programează duminică, 14 februarie, la Sala Sporturilor, alte 12 partide. Cum lupta pentru calificare se ascute cu fiecare meci disputat, se anunţă noi confruntări spectaculoase în cele patru grupe.

Iată şi programul partidelor din etapa a II-a, programată duminică, 14 ianuarie, la Sala Sporturilor, după întîlnirea de handbal masculin dintre reprezentativele României şi Georgiei, din preliminariile Campionatului European - ora 13.30: Municipal - ITC (Grupa D); ora 14.15: Săgeata Stejaru - Intersport (Grupa C); 15.00: FC Constanţa - Real (Grupa B); ora 15.45: Voinţa - Julius (Grupa A); ora 16.30: Perla Basarabi - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 17.15: Arca ANR - Portul (Grupa B); ora 18.00: Elox - Capitol ’84 (Grupa D); ora 18.45: Alpha - CS Eforie (Grupa A); ora 19.30: Recolta Cumpăna - Tomis Millenium (Grupa D); ora 20.15: Steaua Mării Techem - SNC (Grupa C); ora 21.00: Dinamo - Jandarmii Dobrogea (Grupa C); ora 21.45: Telegraf & TV Neptun - Cosmos (Grupa B).

În această seară, la TV Neptun, de la ora 23.15, iubitorii fotbalului vor putea urmări a cincea emisiune şi ultima din această săptămînă dedicată Trofeului “Telegraf”, cuprinzînd aspecte de la meciurile Julius - Frontiera Tomis (Grupa A) şi Săgeata Stejaru - Steaua Mării Techem (Grupa D).

Clasamente

GRUPA A

1. Alpha 1 1 0 0 9-2 3

2. Frontiera Tomis 1 1 0 0 4-1 3

3-4. Voinţa 1 0 1 0 2-2 1

3-4. CS Eforie 1 0 1 0 2-2 1

5. Julius 1 0 0 1 1-4 0

6. Perla Murfatlar Basarabi 1 0 0 1 2-9 0

GRUPA B

1. Telegraf & TV Neptun 1 1 0 0 4-1 3

2. Cosmos 1 1 0 0 3-2 3

3-4. Portul 1 0 1 0 2-2 1

3-4. FC Constanţa 1 0 1 0 2-2 1

5. Arca ANR 1 0 0 1 2-3 0

6. Real 1 0 0 1 1-4 0

GRUPA C

1. Săgeata Stejaru 1 1 0 0 6-0 3

2. Intersport 1 1 0 0 5-1 3

3. Dinamo 1 1 0 0 3-1 3

4. SNC 1 0 0 1 1-3 0

5. Jandarmii Dobrogea 1 0 0 1 1-5 0

6. Steaua Mării Techem 1 0 0 1 0-6 0

GRUPA D

1. Municipal 1 1 0 0 5-2 3

2. Elox 1 1 0 0 4-3 3

3-4. Capitol '84 1 0 1 0 2-2 1

3-4. Tomis Millenium 1 0 1 0 2-2 1

5. ITC 1 0 0 1 3-4 0

6. Recolta Cumpăna 1 0 0 1 2-5 0